Dünya edebiyatının önemli yazarlarını, yayınevlerini ve kitapseverleri bir araya getiren 43. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 12 Aralık'ta Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayacak.

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen fuar, 20 Aralık'a kadar sürecek.

Bu yıl "Edebiyatın Gerçeği, Gerçeğin Edebiyatı" temasıyla gerçekleştirilecek fuarın onur yazarı ise Türk edebiyatının önemli isimlerinden Latife Tekin olacak.

Dokuz gün boyunca 500'ü aşkın kültür-sanat etkinliğine ve 3 binden fazla imza gününe ev sahipliği yapacak fuarda söyleşiler, paneller, atölyeler, özel buluşmalar ve tematik etkinlikler düzenlenecek. Programda edebiyatın toplumsal gerçekliği anlama ve yorumlamadaki rolü, bireysel hafıza, toplumsal deneyimler ve farklı anlatı biçimleri üzerinden ele alınacak.

Latife Tekin'in edebiyat yolculuğuna odaklanılacak

Fuarın onur yazarı Latife Tekin'in edebiyat serüveni ve eserleri, dokuz gün boyunca düzenlenecek özel etkinliklerle farklı yönleriyle değerlendirilecek. Yazarın yaşamına ve edebiyat dünyasına ışık tutan özel bir anı kitabı da fuar kapsamında okurlarla buluşacak.

Latife Tekin, 12 Aralık'ta Faruk Şüyün yönetiminde gerçekleştirilecek "Dilin İçinden Dile Karşı" başlıklı söyleşide okurlarıyla bir araya gelecek.

Can Yayınları tarafından düzenlenecek etkinlikler kapsamında 13 Aralık'ta "Para Gürültüsü" başlıklı söyleşide Barış Özkul, Aslı Güneş, Mesut Varlık, Deniz Durukan ve Nilay Özer konuşacak. 19 Aralık'ta Haydar Ergülen yönetiminde gerçekleştirilecek söyleşiye Latife Tekin katılacak.

Fuarın son günü olan 20 Aralık'ta ise "Latife Tekin Edebiyatı" başlıklı etkinlikte Esra Dicle, Başak Deniz Özdoğan ve Deniz Gündoğan İbrişim, "Latife Tekin Edebiyatını Kuşatma" başlıklı etkinlikte Burcu Şahin ve Pelin Özer değerlendirmelerde bulunacak.

Onur yazarı etkinlikleri kapsamında yapımcılığını ve yönetmenliğini Sevinç Yeşiltaş'ın üstlendiği "Güzergah Edebiyat: Latife Tekin" belgeseli de gösterilecek. Gösterimin ardından Yeşiltaş, belgeselin danışmanlığını ve metin yazarlığını üstlenen Deniz Yüce Başarır ve Latife Tekin'in katılımıyla söyleşi gerçekleştirilecek.

Dünya edebiyatının tanınmış yazarları fuarda

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl farklı ülkelerden tanınmış yazarları da ağırlayacak.

"Gece Yarısı Kütüphanesi" kitabıyla geniş bir okur kitlesine ulaşan Matt Haig, "Ikigai" kitabının yazarı Francesc Miralles ve çocuk kitaplarıyla tanınan Hannah Gold, 13 Aralık'ta kitapseverlerle buluşacak.

David Almond 18 Aralık'ta, Julia Green ve Marc Levy ise 19 Aralık'ta fuarın konukları arasında yer alacak.

Fuar kapsamında 15 Aralık'ta "Yapay Zeka", 16 Aralık'ta "Fantastik ve Bilim-Kurgu", 17 Aralık'ta "Yaratıcılık ve Tasarım", 18 Aralık'ta ise "Karikatür" temalı etkinlikler düzenlenecek.

"İlk Kitabım Tüyap'ta" etkinliğiyle ise yeni yazarların eserlerini tanıtmasına ve okurlarıyla buluşmasına imkan sağlanacak.

İllüstratörler Duvarı projesi kapsamında illüstratörlerin ve ilgili bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin portfolyoları yayıncılarla buluşturularak yeni iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Fuar, edebiyatın yanı sıra tarih ve sanat alanında da özel sergilere ev sahipliği yapacak. Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın anısını yaşatmak amacıyla hazırlanan özel serginin yanı sıra Leonardo da Vinci'nin mirasını çağdaş sanat yorumlarıyla ele alan "The Route of Leonardo da Vinci" sergisi de ziyaretçilere sunulacak.

Odak pazar Afrika olacak

Uluslararası yayıncılık ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan fuarda bu yıl "Odak Pazar Afrika" programı gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenecek program kapsamında Gana, Kenya, Nijerya, Malavi, Senegal, Somali, Fildişi Sahili, Cezayir, Tanzanya, Zimbabve, Fas ve Uganda'dan yayınevi temsilcileri ve yayıncı birlikleri başkanları ağırlanacak.

Programla Türk ve Afrikalı yayıncılar arasında telif alışverişinin artırılması, çeviri ve ortak yayıncılık alanlarında işbirliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. 14 Aralık'ta düzenlenecek ikili iş görüşmelerinde telif hakları, çeviri, ortak yayıncılık ve dağıtım olanakları değerlendirilecek.

Uluslararası Salon'da Afrika ülkelerinin yanı sıra Gürcistan, Çin, İran, Almanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya ve Yunanistan'dan yayınevleri yer alacak.

43. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 12-20 Aralık'ta hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuarın son günü olan 20 Aralık'ta ziyaretler 19.00'da sona erecek.

Öğrenci, öğretmen, emekli ve engelli ziyaretçilerin ücretsiz katılabileceği fuarın biletleri internet üzerinden ve fuar alanındaki gişelerden temin edilebilecek.