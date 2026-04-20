45. İstanbul Film Festivali Sona Erdi
20.04.2026 00:00
Festivalde 'Prenses Mumbi' Altın Lale ödülünü kazandı, birçok film ödüllerle onurlandırıldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali, The Marmara Taksim'de gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Sinemaseverleri İstanbul'un iki yakasındaki yedi salonda 9-19 Nisan'da dünya sinemasından örneklerle buluşturan festivalde kısa ve uzun metrajlı toplam 39 film yarıştı.

Festival kapsamında David Mackenzie başkanlığındaki Altın Lale Yarışması jürisi, Damien Hauser'in yönettiği "Prenses Mumbi" filmini, festivalin büyük ödülü olan Altın Lale'ye değer gördü.

Yarışmada Jüri Özel Ödülü Bi Gan'ın yönettiği "Diriliş" filmine, En İyi Yönetmen Ödülü "Yaz Kampı" filmiyle Lise Akoka ve Romane Gueret'ye verildi.

En İyi Senaryo Ödülü'nü "Rose" filmiyle Markus Schleinzer ve Alexander Brom alırken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü "Karanlıkta Islık Çalanlar" filmindeki rolüyle İnci Sefa Cingöz, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü ise "Ölü Köpekler Isırmaz" ile Kemal Burak Alper kazandı. Jüri, György Palfi'nin "Tavuk" filmini ise mansiyon ödülüne layık gördü.

Kısa Film Yarışması'nda Dalya Keleş'in "Yerçekimi" filminin En İyi Kısa Film seçildiği yarışmada, Berna Sitera Değirmen'in "Aşk ve Diğerleri" filmi mansiyon ödülüne değer bulundu.

Yeni Bakışlar bölümünde, Seyfi Teoman En İyi Film Ödülü'nü Morteza Atabaki'nin yönettiği "32 Metre" filmi kazanırken, Atabaki aynı filmle En İyi Kurgu Ödülü'nün de sahibi oldu.

"En Güzel Cenaze Şarkıları" filmiyle Ziya Demirel ve Yusuf Tan Demirel En İyi Senaryo, Esra Dermancıoğlu En İyi Kadın Oyuncu, Çağdaş Ekin Şişman En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve Özer Keçeci En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerine layık görüldü.

"İsimsiz Eserler Mezarlığı" filmiyle Elif Öner En İyi Sanat Yönetimi, Efe Demiral ise En İyi Müzik ödülünü alırken, "Keçi501" filmiyle Reşat Okan Candemir En İyi Görüntü Yönetmeni, "Annem Hakkında" filmiyle Burak Dakak ise En İyi Erkek Oyuncu seçildi.

FIPRESCI Ödülü "Rose of Nevada" filmine verildi

Jürinin değerlendirmelerinde FIPRESCI Ödülü Mark Jenkin'in "Rose of Nevada" filmine, Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü Osman Sınav anısına "Bağlar, Kökler ve Tutkular" filmiyle Sunay Terzioğlu'na, SİYAD En İyi Film Ödülü Melik Kuru'nun "İsimsiz Eserler Mezarlığı" filmine ve BSB En İyi Belgesel Ödülü Volkan Üce'nin "2m2" filmine verildi.

Ödül töreninde sahneye gelen yarışma jürileri ve ödül alanlar, festivale ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade etti.

Öte yandan festival kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar'ın 21. yılında, 31 ülkeden sinema profesyonelleri Pera Müzesi'nde bir araya gelerek seçilen projelere ödüllerini takdim etti.

Kaynak: AA

