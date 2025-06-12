45 Yıl Sonra Dışarı Çıkan Engelli Kadının Mutluluğu

(İSTANBUL)- Bedensel engelli 78 yaşındaki Gülseren Şenman, tam 45 yıl sonra ilk kez evinden dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Bayrampaşa Belediyesi Engelliler Merkezi'nin desteği ile dışarı çıkan Şenman için 'doğuş günü' pastası kesilirken, duygu dolu anlar yaşandı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yaşayan bedensel engelli 78 yaşındaki Gülseren Şenman, Bayrampaşa Belediyesi Engelliler Merkezi'nin desteği ile 45 yıl sonra ilk kez evinden dışarı çıktı. Engelliler merkezi görevlileri tarafından özel araçla evinden alınan Gülseren Şenman, Bayrampaşa Millet Bahçesi Mis's Cafe'de ağırlandı. Adına 'doğuş günü' pastası kesilen Şenman büyük mutluluk yaşadı.

"Gökyüzünü görmek yeniden doğmak gibi"

45 yıl sonra dışarıya çıkmanın kendisini çok duygulandırdığını ve umutlandırdığını dile getiren Şenman, "Engelli olmak çok zor. Tam 45 yıldır evimden dışarı çıkamadım. 45 yıl sonra dışarı çıkmamı sağlayan Belediye Başkanımız Hasan Mutlu'ya ve tüm çalışma ekibine teşekkür ediyorum. Gökyüzünü görmek yeniden doğmak gibi" dedi.

Gülseren Şenman'a bir yıldır evinden dışarı çıkma imkanı bulamayan kendisi gibi engelli kızı Funda Şenman (56) ile Bayrampaşa Belediyesi Engelliler Merkezi Genel Koordinatörü Fatoş Yengin ve diğer görevliler eşlik etti. Gülseren Şenman'a ve ailesine Bayrampaşa Belediyesi Engelliler Merkezi tarafından bundan sonra her türlü desteğin sağlanacağı bildirildi.