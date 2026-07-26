460. Mostar Köprüsü Atlayışları Yapıldı - Son Dakika
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460. Mostar Köprüsü Atlayışları Yapıldı

460. Mostar Köprüsü Atlayışları Yapıldı
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Mostar'daki geleneksel atlama yarışlarında 34 sporcu Neretva Nehri'ne atladı, kazanlar belirlendi.

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinde 460. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları düzenlendi.

Osmanlı mirası tarihi Mostar Köprüsü'ndeki atlama yarışlarına Batı Balkan ülkelerinden katılan 34 sporcu, kendilerini Neretva Nehri'nin serin sularına bıraktı.

Mostar'da 460 yıldır devam eden geleneksel atlayışların "baş üstü" kategorisinde Evald Krnic birinci oldu. Aynı kategoride yarışan Dino Bajric ikinci, Ahmet Stupac ise üçüncülük elde etti.

"Dik atlayış" kategorisinde Igor Kazic birinci, Harun Bajgoric ikinci, Vanja Golos da üçüncülüğü elde etti. Kazic, "dik atlayış" kategorisinde 11'inci birinciliğini alırken, bugün jüriden tam puanla yarışı tamamladı.

Mostar Köprüsü'ndeki geleneksel atlama yarışmalarını binlerce kişi izledi.

Mostar'daki 460 yıllık gelenek

Mostar Köprüsü'nde, 1566 yılında Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından inşa edilmesinden bu yana sürdürülen yarışlara Bosna Hersek, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve diğer ülkelerden sporcular katılıyor.

Mostar şehrinin "ruhu" olarak bilinen tarihi köprü, 9 Mayıs 1993'te Bosna Hersek'teki savaşın en acımasız saldırılarından birinin kurbanı olmuştu.

Yüzyıllar boyunca Bosna Hersek'te hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin sembolü olan Mostar Köprüsü, Hırvat birliklerinin tank atışlarına dayanamayarak 9 Kasım'da Neretva Nehri'nin sularına gömülmüştü, ancak Mostarlılar yıkılmasına ve savaş şartlarına rağmen köprünün kalıntılarından geleneksel atlama şölenini sürdürmüştü.

Mostar Köprüsü, Türkiye'nin de girişimleriyle aslına uygun olarak 2004'te yeniden inşa edilmişti. Mostar Köprüsü'ndeki atlama yarışlarına Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde de yer vermişti.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

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