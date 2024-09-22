47 Öğrenci Hafızlık İcazetini Aldı - Son Dakika
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47 Öğrenci Hafızlık İcazetini Aldı

Fatih'te 47 ortaokul öğrencisi, hafızlık icazetlerini Haliç Kongre Merkezi'nde aldı.

22.09.2024 03:18
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Hafızlık eğitimlerini tamamlayan Fatih Gülsüm Hanım İhya Kız Kur'an Kursundan 47 ortaokul öğrencisi hafızlık icazetlerini aldı.

İhya Vakfından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığının birlikte hayata geçirdiği "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında öğrenciler hem örgün eğitim hem de hafızlık eğitimi gördü.

Fatih Müftülüğüne bağlı kursta, 3 yıl süren zorlu sürecin ardından hafızlıklarını tamamlayan 47 kız öğrenci, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle icazetlerini aldı.

Ortaokula devam ederek hafızlığını 9 ayda tamamlayan Beyza Akbulut ve Rabia İrem Karataş'ın başarısı hocalarının gurur kaynağı oldu.

Fatih Gülsüm Hanım İhya Kız Kur'an Kursunun hafizeleri, Reisü'l Kurra Vekili Talip Akbal Hoca'nın elinden şehadetname belgelerini aldı.

Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursunda ise hazırlık müfredatını başarıyla tamamlayan 25 öğrenci için Hafızlığa Geçiş Amin Alayı Programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'i hıfzetme yolunda adım atan öğrenciler, ilk hafızlık Kur'an-ı Kerim'lerini, İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu'nun elinden aldı.

İhya Vakfı bünyesine başlatılan ve 7 yıldır sürdürülen Hatice-i Kübra Nesli Arapça ve İslami İlimler Programı da 4. dönem mezunlarını verdi.

Mezun olan ve YKS'de üstün başarı gösteren öğrencilere dizüstü bilgisayar ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim, Güncel, Kadın, Son Dakika

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