47 Yılın Ardından Duygusal Veda - Son Dakika
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47 Yılın Ardından Duygusal Veda

Rabia Bacıoğlu, 47 yıl öğretmenlik yaptığı okuldan öğrencileriyle gözyaşları ve alkışlarla ayrıldı.

19.12.2024 23:22
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47 yıldır görev yaptığı okula öğrencilerinin alkışlarıyla veda etti

KARABÜK - Karabük'te emekli olan 47 yıllık sınıf öğretmeni Rabia Bacıoğlu (65), okuldan öğrencileri ve meslektaşları tarafından gözyaşları ve alkışlarla uğurlandı.

Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda 47 yıl görev yaptıktan sonra emekliliğe ayrılan 65 yaşındaki Rabia Bacıoğlu için okulda sürpriz veda programı düzenlendi.

Son ders zilinin çalmasıyla birlikte okulun koridorlarında çift sıra oluşturan onlarca öğrenci Bacıoğlu'nu alkışlarla karşıladı.

Sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamayan Bacıoğlu, öğrencilerin kendisi için çizdiği resimleri kabul etti.

Meslektaşlarının ve velilerin çiçekle uğurlandığı Bacıoğlu, öğrencilerine ve idarecilere bu anlamlı veda için teşekkür etti.

Duygularını gazetecilerle paylaşan Bacıoğlu, "Bugünkü duygumu, sevincimi, üzüntümü anlatamam. 47 yıldır aynı okulda öğretmenim. Burada olmaktan da gururluyum. Belki aynı okulda olmamı kolay olduğu için düşünebilirler ama bu çevrenin çocuklarına dokunabilmek beni o kadar mutlu etti ki anlatamam" dedi.

Bacıoğlu, "Yıllar önce okuttuğum öğrencilerim vardı. Onların da çocuklarını okuttum. Allah herkese nasip etsin diyeyim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Karabük, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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