48. Giresun Aksu Festivali, Can Akengin Konseri ile Başladı

(GİRESUN) - Bu yıl 48'incisi düzenlenen Giresun Aksu Festivali başladı. Festivalin ilk günündeki Can Akengin Bilgi Yurdu Derneği konseri büyük beğeni topladı.

Bu yıl 48'incisi organize edilen Uluslararası Giresun Aksu Festivali başladı. 23 Mayıs'a kadar düzenlenecek festivalin ilk etkinliğinde Can Akengin Bilgi Yurdu Derneği Türk Halk Müziği topluluğu konser verdi.

Kapu Mahallesi'nde bulunan Tarihi Millet Bahçesi'nde gerçekleşen konserde sahne ekibinin birbirinden güzel eserlerine izleyiciler de eşlik etti.

Yoğun bir katılımın yaşandığı konseri takip eden Belediye Başkanı Fuat Köse, konserden büyük bir keyif aldığını belirterek, "Sanatçılarımızın üstün performansı geceye renk kattı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Köse, festival programının dolu dolu olduğunu vurgulayarak, tüm vatandaşları festivale katılmaya davet etti.