485 kadın polis adayı mezun oldu: \'Babama sözümü tuttum\'

AKSARAY'da Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 485 kadın polis adayı mezun oldu. Tören sonrası babası ile ailesine sarılıp sevinç gözyaşları döken polis adayı Zehra Taşpınar, "7 yaşımdayken babama verdiğim sözü yerine getirdim. Çok mutluyum ve gururluyum" dedi.

Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi düzenlenen törene; Aksaray Valisi Murat Duru, Belediye Başkan Vekili Mustafa Alakuş, İl Emniyet Müdürü Bekir, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Naim Cengiz ile aileleri katıldı. Törende konuşan Vali Murat Duru, "Gururluyuz, çünkü burada 8 Eylül tarihinden itibaren devam eden uzun, zorlu ve disiplinli bir eğitim sürecinin ardından hak edilmiş, emek verilmiş büyük bir başarı var. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, 'Türkiye Yüzyılı'nı güven ve huzurla inşa edebilmek için bugünden itibaren Aksaray'dan Anadolu'nun dört bir köşesine dağılacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin de kahraman evlatlarısınız. Milletimizin göz bebeği kadın polislerimiz. Burada mezun olan 485 kadın polisimiz, cesaretleriyle, azimleriyle ve kararlılıklarıyla Türk Polis Teşkilatımızın gücüne güç katacaktır" dedi.

'BEN BABAMA SÖZÜMÜ TUTTUM'

Tören sonrası babası ile ailesine sarılıp sevinç göz yaşları döken polis adayı Zehra Taşpınar, "7 yaşımdayken babama verdiğim sözü yerine getirdim. Çok mutluyum ve gururluyum. Benim babam artık polis babası. Benle istediği kadar gurur duyabilir. Ben babama sözümü tuttum. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü mezunuyum. Yıllardır beklediğimiz an bugün gerçekleşti. Bütün sevdiklerim bugün yanımda" diye konuştu.

KEP FIRLATTILAR

Afyonkarahisar'dan gelen babası Seyit Taşpınar ise "Biricik kızım göz ağrım polis oldu. Kızıma hayatı boyunca başarılar dilerim" diye konuştu. Dönem birincisi Ayşe Nur Bulut'un mezuniyet yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından ilk 10'a giren öğrencilere diplomaları ve hediyeleri verildi, 485 polis adayı silah başına geçti, polis yemini ederek keplerini fırlattı. Polisliğe adım atan öğrencilerin ailelerine koşması ile duygu dolu anlar yaşandı.