49. Hitit Rallisi Beypazarı'nda Başlıyor

(ANKARA) - Bu yıl 49'uncusu düzenlenecek Hitit Rallisi, 14-15 Haziran tarihlerinde Beypazarı'nda gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı Belediyesi, Beypazarı Kaymakamlığı destekleriyle Petrol Ofisi Maxima, Englishtime, OrangeFox, Pal Station, TAV Havalimanları ve Porcella katkılarıyla düzenlenen 49. Hitit Rallisi, 14 Haziran Cumartesi akşamı saat 17.00'de bir seromoni ile başlayacak. Beypazarı 75.Yıl Bulvarı'nda düzenlenecek seyirci etabı ise 17.30'da başlayarak, otomobil sporları tutkunlarını bir araya getirecek.

15 Haziran Pazar günü saat 09.00'da başlayacak ekipler sırasıyla Macun, Karaören ve Petrol Ofisi Maxima etaplarını ikişer kez geçerek toplam 63 kilometre özel etabı tamamlayacaklar. Yarışın sonunda ekipler ödül töreni için saat 17.00'da Alaaddin Sokak'ta tekrar bir araya gelecek.

Ankara Otomobil Spor Kulübü'nden organizasyona ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Organizasyon boyunca sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden kulübümüz, çevre dostu uygulamaları ön planda tutarak doğaya olan saygısını gösteriyor. Çevre temizliği, hayvanların korunması ve karbon ayak izini sıfıra indirme hedefiyle, etkinliklerimizde doğa ile uyumlu projeleri hayata geçireceğiz. Bu bağlamda ormandaki kuşları korumak amacıyla yuvalar kuracak ve orman alanlarımıza tohum topları atarak doğanın dengesine katkıda bulunacağız. Ayrıca, yarışta kullanılan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin toplanmasıyla, ülke ekonomisine ve doğal kaynaklara sahip çıkmayı amaçlıyoruz."