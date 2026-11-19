5 bin 616 sentetik hapın ele geçirildiği Buca operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatına yönelik çalışmalar kapsamında Yaylacık Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Aramalarda 104 kutu içinde 5 bin 616 sentetik hap ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerin işlemleri sürüyor.
İZMİR'in Buca ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 104 kutu içerisinde toplam 5 bin 616 sentetik hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatına yönelik çalışmalar kapsamında Yaylacık Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda H.İ.M., M.E.D. ve Ö.B.A. yakalandı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, 104 kutu içerisinde toplam 5 bin 616 sentetik hap ele geçirildi.
Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
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