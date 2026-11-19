İZMİR'in Buca ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 104 kutu içerisinde toplam 5 bin 616 sentetik hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatına yönelik çalışmalar kapsamında Yaylacık Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda H.İ.M., M.E.D. ve Ö.B.A. yakalandı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, 104 kutu içerisinde toplam 5 bin 616 sentetik hap ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.