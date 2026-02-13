5 Binden Fazla Adayın Başvurduğu Elektronik Yabancı Dil Sınavı, Yarın Yapılacak

(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/2), yarın gerçekleştirilecek.

Sınav, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan e-sınav merkezlerinde toplam 46 salonda yapılacak.

Saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar ilave sürelerini kullanabilecek.

Sınava giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınav giriş belgelerini osym.gov.tr adresinden veya Aday İşlemleri Sistemi (AİS) uygulaması üzerinden edinebilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan ya da kimlik kartında T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı yer almayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, e-YDS'nin 2026 yılındaki ikinci uygulamasının İngilizce olarak yapılacağını belirterek, "Sınava 5 bin 266 aday başvurdu. 10 engelli aday bu sınava katılacak. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulması uygulamasından e-YDS/2'de 51 aday yararlandı. Sınavda emniyet görevlisi dahil 322 görevli yer alacak" dedi.