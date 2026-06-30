5 İl'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Konya merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, Konya merkezli Ankara, Diyarbakır, Niğde ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan yabancı uyruklu 4 firariyi de yakaladı.
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