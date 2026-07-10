5 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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5 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu

5 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu
10.07.2026 11:32
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Tekirdağ merkezli operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı, 30 cihaz ele geçirildi.

TEKİRDAĞ merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun' ile ilgili suç işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma yaptı. 40 şüpheliden 10'unun daha önceden tutuklu olduğu belirlendi. Tekirdağ, İstanbul, Erzurum, Edirne ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheliden 25'i yakalandı. Şüphelilerden Y.K.'nin adresinde bulunan ve suçla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 2 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 30 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 2'si taşınabilir 3 hard disk, SD kart, tabet ve kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarma, firari durumdaki 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

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