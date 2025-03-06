5 Kanser İlaçı Geri Ödeme Listesine Alındı

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(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) düzenlemesiyle 5 kanser ilacının geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesbından yaptığı paylaşımda, SGK'nın 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldığını bildirdi. Işıkhan'ın paylaşımına göre, geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında multipl miyelom, lenfoma, kronik miyeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan kanser ilaçları yer aldı.

Işıkhan, sosyal medya paylaşımında, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.