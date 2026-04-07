5. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası İzmir'de Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

5. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası İzmir'de Başladı

07.04.2026 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen etkinlikte, döngüsel ekonominin fırsatları ve Türkiye'nin geçiş süreci ele alındı.

Türkiye'de döngüsel ekonomi anlayışının yaygınlaşması ve iş dünyasında etkin uygulanması amacıyla düzenlenen 5. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası'nın ilk günü İzmir'de gerçekleştirildi. İş dünyasından önemli isimlerin katıldığı etkinlikte, döngüsel ekonominin sunduğu fırsatlar detaylı bir şekilde ele alındı. Kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra geniş bir katılımcı kitlesine tanıtılan etkinlik, DCube, B4G, SKD Türkiye, BASİFED, EGİAD ve ESİAD gibi kuruluşların işbirliğiyle düzenlendi.

Etkinlikte, 'Sanayinin Döngüsel Dönüşümünde Endüstriyel Simbiyozun Gücü', 'Döngüsel Tekstilin Gelişimi: 2026 ve sonrası için stratejiler' ve 'Türkiye'de Tarım ve Gıdanın Döngüsel Geleceği' konulu paneller yer aldı. Açılış konuşmalarında, DCube Kurucu Ortağı Gülcan Ergün, döngüselliğin artık bir söylemden çıkıp hukuki düzenlemeler, iş modelleri ve dijital çözümlerle yaygınlaşan yeni bir ekonomi anlayışı olduğunu belirterek, iklim krizi gibi risklere karşı dayanıklılık sağladığını vurguladı.

SKD Türkiye Genel Sekreteri Konca Çalkıvik, Türkiye'nin sıfır atık alanında küresel öncü rol üstlendiğini ve COP31 ev sahipliğinin bu birikimi uluslararası platformlara taşımak için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Hedefler İçin İş Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü, döngüsel ekonominin atığı yönetmekten ziyade baştan önlemeyi, ürünleri uzun süre değerinde tutmayı ve doğayı onarmayı hedeflediğini açıkladı.

BASİFED temsilcileri, döngüsel ekonominin artık çevresel bir yaklaşım değil, stratejik bir dönüşüm alanı olduğunu ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi düzenlemelerle ertelenemez bir gündem haline geldiğini vurguladı. İzmir'in sanayi altyapısı ve yenilikçi kapasitesiyle öncü bir şehir olma potansiyeline sahip olduğu belirtilirken, döngüsel ekonominin 2030 yılına kadar 4,5 trilyon dolarlık ekonomik büyüme potansiyeli yaratacağına dikkat çekildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Etkinlikler, Türkiye, Ekonomi, Güncel, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası İzmir'de Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 16:52:49. #.0.5#
SON DAKİKA: 5. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası İzmir'de Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.