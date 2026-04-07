5. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası İzmir'de Başladı

Türkiye'de döngüsel ekonomi anlayışının yaygınlaşması ve iş dünyasında etkin uygulanması amacıyla düzenlenen 5. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası'nın ilk günü İzmir'de gerçekleştirildi. İş dünyasından önemli isimlerin katıldığı etkinlikte, döngüsel ekonominin sunduğu fırsatlar detaylı bir şekilde ele alındı. Kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra geniş bir katılımcı kitlesine tanıtılan etkinlik, DCube, B4G, SKD Türkiye, BASİFED, EGİAD ve ESİAD gibi kuruluşların işbirliğiyle düzenlendi.

Etkinlikte, 'Sanayinin Döngüsel Dönüşümünde Endüstriyel Simbiyozun Gücü', 'Döngüsel Tekstilin Gelişimi: 2026 ve sonrası için stratejiler' ve 'Türkiye'de Tarım ve Gıdanın Döngüsel Geleceği' konulu paneller yer aldı. Açılış konuşmalarında, DCube Kurucu Ortağı Gülcan Ergün, döngüselliğin artık bir söylemden çıkıp hukuki düzenlemeler, iş modelleri ve dijital çözümlerle yaygınlaşan yeni bir ekonomi anlayışı olduğunu belirterek, iklim krizi gibi risklere karşı dayanıklılık sağladığını vurguladı.

SKD Türkiye Genel Sekreteri Konca Çalkıvik, Türkiye'nin sıfır atık alanında küresel öncü rol üstlendiğini ve COP31 ev sahipliğinin bu birikimi uluslararası platformlara taşımak için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Hedefler İçin İş Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü, döngüsel ekonominin atığı yönetmekten ziyade baştan önlemeyi, ürünleri uzun süre değerinde tutmayı ve doğayı onarmayı hedeflediğini açıkladı.

BASİFED temsilcileri, döngüsel ekonominin artık çevresel bir yaklaşım değil, stratejik bir dönüşüm alanı olduğunu ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi düzenlemelerle ertelenemez bir gündem haline geldiğini vurguladı. İzmir'in sanayi altyapısı ve yenilikçi kapasitesiyle öncü bir şehir olma potansiyeline sahip olduğu belirtilirken, döngüsel ekonominin 2030 yılına kadar 4,5 trilyon dolarlık ekonomik büyüme potansiyeli yaratacağına dikkat çekildi.