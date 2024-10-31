5. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması Töreni

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HAK-İŞ tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışmasının ödül töreni yarın yapılacak.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen yarışmada, "ulusal" ve "uluslararası" olmak üzere iki ana kategorideki fotoğraflar ödüllendirilecek.

HAK-İŞ Genel Merkezinde, Konfederasyon Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ve Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı'nın açılış konuşmalarıyla başlayacak ödül töreninde, dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödülleri verilecek ve HAK-İŞ Uluslararası Emek Fotoğrafları Sergisinin açılışı yapılacak.