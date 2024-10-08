5. Uluslararası Finike Suluboya Festivali Açıldı - Son Dakika
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5. Uluslararası Finike Suluboya Festivali Açıldı

Finike'de düzenlenen festivalde sulu boya resim sergisi açıldı, sanatçılara ödüller verildi.

08.10.2024 10:46
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Antalya'nın Finike ilçesinde, yurt içi ve yurt dışından birçok sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen 5. Uluslararası Finike Suluboya Festivali kapsamında sulu boya resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Şekerci Han'daki serginin açılışına, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Kaymakam Çelik, festivalin ilçenin tanıtımına katkı sağlamasının yanında sanatseverleri de bir araya getirdiğini söyledi.

Finike'nin tarihi ile birlikte kültür ve sanat alanındaki zenginliğinin de ortaya konulduğunu ifade eden Çelik, "Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Finike Belediyemize, iş insanımız Aynur Albayrak Adına'a, festival küratörleri Mahmut Dündar ve Hatice Bahçeci Dündar'a, sulu boya sanatçılarımız ile destek ve katılım sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederim." dedi.

Resim sergisi, sulu boya sanatçılarına katılım sertifikası ve hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 5. Uluslararası Finike Suluboya Festivali Açıldı - Son Dakika

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