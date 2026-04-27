5. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali 8-10 Mayıs'ta

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali, 8-10 Mayıs tarihleri arasında 'Her Sofra Bir Hikaye' temasıyla gerçekleştirilecek. Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Festival Başkanı Büşra Dirgen Özdemir, '2022 yılında çıktığımız bu yolda her yılı başarıyla geçirdik, çıtayı hep yukarı taşıdık ve 1 milyona yaklaşan ziyaretçi sayısına ulaştık. Food Fest Antalya ile gastronomideki iddiamızı kanıtladık ve festivalimizi bir marka haline getirdik' dedi.

Festival kapsamında üç gün boyunca yurt içinden ve yurt dışından ödüllü şefler, gurmeler, gastronomi ve turizm yazarları ile Türkiye'nin ve Antalya'nın değerli şefleri bir araya gelecek. Özdemir, 'Bereketli topraklarımızdan çiftçilerimizin alın teriyle çıkan ürünleri, yerel lezzetlerimizi ve dünya mutfağından seçkin şefleri bir araya getirerek gastronomi dünyasında önemli bir buluşma noktası olacağız' ifadelerini kullandı.

Festivalde yerel halk, esnaf ve üreticilerin aktif rol alacağını belirten Özdemir, 'Kentimizi yalnızca doğal ve tarihi güzellikleriyle değil, aynı zamanda zengin mutfak kültürüyle de ön plana çıkaracağız' dedi. Festival süresince atölye çalışmaları, tadım etkinlikleri, gastronomi yarışmaları, paneller ve söyleşiler düzenlenecek.

Food Fest İçerik Direktörü Gökmen Sözen, 'Her tabak ait olduğu toprağın izini taşır, her sofra ise bir hikayenin başlangıcıdır' diyerek festivalin sürdürülebilir yerel üretim ve kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ise festivalin ardından Antalya'nın yerel ürün ve tariflerini yaşatacak bir gastronomi kitabı çıkarılacağını duyurdu.

Toplantıya Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.