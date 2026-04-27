5. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali 8-10 Mayıs 2026'da

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 8-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali “Her Sofra Bir Hikaye” temasıyla gastronomi dünyasını Antalya’da buluşturacak.

Tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya’nın örtü altı tarımdaki potansiyeli, eşsiz lezzetleri, zengin gastronomisi ve tescil edilmiş 19 coğrafi işaretli ürünü ile gastronomi kimliğini güçlendirdiklerini vurguladı. Festival kapsamında yerel ve uluslararası şeflerin atölye çalışmaları, tadım etkinlikleri, yarışmalar, paneller ve söyleşiler düzenlenecek. Ünlü şef Refika Birgül, Akdeniz’e özgü otlar ve coğrafi işaretli ürünlerle özel bir sunum gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, şehrin sadece bir tatil destinasyonu değil yaşayan bir mutfak kültürü olduğunu ortaya koyacaklarını belirtti. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Antalya’nın turizmin yanında tarımda da lokomotif olduğunu ifade etti. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnafın stant açarak festivale katkı sunduğunu kaydetti. ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, gastronominin mevsimsel olmadığını, yılın 365 günü yapılabildiğini söyledi. ATB Başkanı Ali Çandır, gastronomi kenti olmanın emek ve sabır istediğini belirtti. Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Zeki Özen, festivalin her yıl daha iyi olduğunu ifade etti.

Festival, 8-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya Karaalioğlu Parkı’nda gerçekleştirilecek. Ana teması “Akdeniz Yeşillikleri” ve “Endemik Bitkileri” olan festival kapsamında geleneksel hasat etkinliği ise 8 Mayıs’ta Erüst Tarım’ın ev sahipliğinde yapılacak.