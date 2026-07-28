5 Yaşındaki Kerem Ali Polat'ın Cenazesi - Son Dakika
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5 Yaşındaki Kerem Ali Polat'ın Cenazesi

5 Yaşındaki Kerem Ali Polat\'ın Cenazesi
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Otomobil kazasında hayatını kaybeden Kerem Ali Polat, Orhangazi'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

SİVAS'ta otomobilin dere kenarına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Kerem Ali Polat (5), Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada yaralanan Kerem'in babası Orhangazi Helva Köyü Derneği Başkanı Resul Polat, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

Kaza, 26 Temmuz tarihinde Koyulhisar ilçesi D-100 kara yolu Aşağı Kale Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bayburt'taki bir cenazeye katılmak üzere Bursa'nın Orhangazi ilçesinden ailesiyle birlikte yola çıkan Resul Polat yönetimindeki 16 BNK 722 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dere kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Kerem Ali Polat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü baba Resul Polat ile araçta bulunan H.P., S.P. ve A.P. ise kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

H.P.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, S.P. ile A.P. Taburcu edildi. Kazada yaşamını yitiren Kerem Ali Polat'ın cenazesi, Sivas'taki işlemlerinin ardından Orhangazi'ye getirildi. Kerem için Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Tedavisinin ardından cenaze törenine katılan baba Resul Polat, taziyeleri kabul ederken, güçlükle ayakta durabildi. Kerem Ali Polat'ın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 5 Yaşındaki Kerem Ali Polat'ın Cenazesi - Son Dakika

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