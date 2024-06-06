50 yaşındaki Caretta Caretta 2 yıl sonra denizle buluştu - Son Dakika
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50 yaşındaki Caretta Caretta 2 yıl sonra denizle buluştu

Nesli tehlike altında olduğu için koruma altında olan 2 yıl önce yaralı olarak bulunan 'Caretta Caretta' olarak bilinen 50 yaşındaki deniz kaplumbağası tedavi sonrası markalama yapılarak tekrar denizle buluşturuldu. Mersin deniz kaplumbağaları açısından güvenle sığınacak liman hüviyetine sahip olan Vali Ali Hamza Pehlivan, 4 ayrı koruma altına olan ve deniz kaplumbağalarının kuluçka dönemini geçirdikleri alanımız olduğunu belirtti.

06.06.2024 09:33
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50 yaşındaki Caretta Caretta 2 yıl sonra denizle buluştu

Nesli tehlike altında olduğu için koruma altında olan 2 yıl önce yaralı olarak bulunan 'Caretta Caretta' olarak bilinen 50 yaşındaki deniz kaplumbağası tedavi sonrası markalama yapılarak tekrar denizle buluşturuldu

Vali Ali Hamza Pehlivan:

" Mersin deniz kaplumbağaları açısından güvenle sığınacak liman hüviyetine sahip"

-"4 ayrı koruma altına olan ve deniz kaplumbağalarının kuluçka dönemini geçirdikleri alanımız var"

MERSİN - Nesli tehlike altında olduğu için koruma altında olan 2 yıl önce yaralı olarak bulunan 'Caretta Caretta' olarak bilinen 50 yaşındaki deniz kaplumbağası tedavi sonrası markalama yapılarak tekrar denizle buluşturuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağlı ekipler tarafından Mersin'de 2 yıl önce yaralı olarak bulunan deniz kaplumbağası tedavi altına alındı. Başından aldığı darbe nedeniyle ciddi bir travması olan dişi kaplumbağanın tedavisi 2 yıl sürdü. Tamamen sağlığına kavuşan 50 yaşındaki kaplumbağaya Vali Ali Hamza Pehlivan ve ilgili personeller tarafından kimlik ile tedavi bilgilerinin yer aldığı markalama işlemi yapıldı. Daha sonra kaplumbağa Mersin Erdemli'de sahile bırakıldı. İyileşip özgürlüğüne kavuşan kaplumbağa denizle buluşarak kısa sürede gözden kayboldu. Kaplumbağanın özgürce yüzme anları da dron ile havadan görüntülendi.

Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından şu ana kadar 54 deniz kaplumbağasının tedavi edilerek tekrar doğal ortamına salındığı belirtildi.

"Mersin deniz kaplumbağaları açısından güvenli liman"

Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özellikle koruma altına alınan 'Caretta' türlerinin tedavilerinin yapılıp tekrar doğal ortamına salındığın dikkat çeken Vali Ali Hamza Pehlivan," Mersin deniz kaplumbağaları açısından güvenle sığınacak liman hüviyetine sahip. Çünkü 4 ayrı koruma altına olan ve deniz kaplumbağalarının kuluçka dönemini geçirdikleri alanımız var" dedi.

Kaplumbağaların bu dönemlerde geldiğini ve yıllar önce yaptığı yuvasına giderek yumurtlamasını gerçekleştirdiğine değinen Vali Pehlivan, yumurtadan çıkan yavruların da Akdeniz vasıtasıyla bütün dünyadaki sulara özgürce seyahatini yaptığını kaydetti.

Bugün denize bıraktıkları 50 yaşındaki kaplumbağaya bir de markalama işlemi yaptıklarını belirten Pehlivan," Bu markalama işleminin önemi dünyada nereye giderse gitsin takibini yapılabiliyor olması ve ihtiyaç halinde de tedavisinin devam ettirilmesinin sağlanması. Çünkü o künye o marka yoluyla iletişim kurulduğunda kaplumbağa ile ilgili bütün bilgiler çıkıyor ve takibi de gerçekleştirilebiliyor" diye konuştu.

Pehlivan, özellikle koruma altına olan alanlar ve canlılara yönelik en üst düzeyde hassasiyet gösterilmesi konusunda bir kez daha çağrıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 50 yaşındaki Caretta Caretta 2 yıl sonra denizle buluştu - Son Dakika

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