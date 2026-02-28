Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.
Ekipler, otobüsün bagajında bandrolsüz ve faturası bulunmayan 500 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.
Son Dakika › Güncel › 500 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?