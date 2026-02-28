500 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
500 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
28.02.2026 13:48
Gazipaşa'da düzenlenen operasyonda 500 kg bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.

Ekipler, otobüsün bagajında bandrolsüz ve faturası bulunmayan 500 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gazipaşa, Güvenlik, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

14:38
