500 Puanla Bolvadin'in Gururu - Son Dakika
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500 Puanla Bolvadin'in Gururu

10.07.2026 15:28
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Bolvadin'de Musab Çınar Esiringü, LGS'de 500 tam puan alarak çeyrek altınla ödüllendirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alan Musab Çınar Esiringü, çeyrek altınla ödüllendirildi.

Alkasan Ortaokulu'ndan mezun olan Esiringü, LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, sonuçların açıklanmasından sonra Esiringü ile ailesini ve okul müdürünü makamına davet etti.

Keleş, Bolvadin'e gurur yaşatan Esiringü'yü, ailesini ve öğretmenlerini tebrik etti.

Esiringü'ye başarılar dileyen Keleş, öğrenciyi çeyrek altınla ödüllendirdi.

Öte yandan Afyonkarahisar il merkezindeki iki özel okulda 2 öğrencinin de LGS sınavında tam puan aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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