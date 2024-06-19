500 Yıllık Köfteli Çorba Geleneği Bursa'da Yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

500 Yıllık Köfteli Çorba Geleneği Bursa'da Yaşatılıyor

Bursa'da yılda bir kez pişen köfteli çorbadan içmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. 500 yıllık gelenek 6 yıldır tekrar yaşatılmaya başlandı.

19.06.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

500 yıllık köfteli çorba geleneği Bursa'da yaşatılıyor

BURSA - Bursa'da yılda bir kez pişen köfteli çorbadan içmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. 500 yıllık gelenek 6 yıldır tekrar yaşatılmaya başlandı.

Abdal Mehmet Hazretlerini yad etmek için yılda bir kez pişen çorbadan içmek isteyen vatandaşlar uzak yollardan geldi. Anadolu'da yetişmiş büyük velilerden Abdal Mehmet Hazretleri'ni anmak için 500 yıldır yaşatılan gelenek çerçevesinde bu yıl da köfteli çorba dağıtıldı. Abdal Mehmet Hazretleri, dağıtılan çorbanın ve okunan duanın ardından kabri başında yad edildi. Yılda bir kez pişirilen çorbadan içmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar köfteli çorbadan içip Abdal Mehmet Hazretleri'nin kabri başında dua etti. İçinde pirinç ve köfte olan çorba ilk yapıldığı tarif olan 500 yıl önceki gibi yapılmaya özen gösteriliyor. Bu yılda pişen çorbadan içmek isteyen vatandaşlar Abdal Mehmet Hazretlerinin türbesinin bulunduğu alana geldi.

Yaklaşık 500 sene önce başlayan adeti tekrardan yaşatıldığını söyleyen Vatan Sevdalıları Platformu Başkanı Tarkan Gani, "Köfteli çorba geleneği 1920'li yıllarda durmuştu. 2019 yılında Vatan Sevdalıları Platformu olarak başlattık. Bu yıl 6'ncısını düzenliyoruz. Abdal Mehmet Hazretleri, Eşref Rumi Hazretlerinden "Bana çarşıdan köfteli çorba getiriver" diyor. Çarşıya gidiyor ve köfteli çorba diye bir şey bulamıyor. Sade bir çorba getiriyor. Abdal Mehmet Hazretleri, yerden aldığı çamuru köfte şekline getirip çorbanın içine atıyor. Bir süre sonra bu çamurlar köfteye dönüşüyor. O günden beri köfteli çorba şenliği her sene Kurban Bayramı'nın 2. veya 4. günü oluyor. Bunu yaşattığımız için çok mutluyuz. Bu yıl 6'ncısını yapıyoruz ve kıyamete kadar da bu nasip olur" diye konuştu.

Köfteli çorba ikramının bu sene 6'ncısının yapıldığını belirten Vatan Sevdalıları Platformu üyesi Necip Şen, "İnşallah bunu bizden sonraki nesilde devam ettirir. Osmanlı döneminde 500 yıl devam etmiş olan bir gelenek. Bunu başlatmak 6 sene önce bize nasip oldu. İnşallah bundan sonrada devam ettirmeye çalışacağız" dedi.

Vatan Sevdalıları Platformu üyesi Ahmet Soylu ise "3 bin kişiye köfteli çorba ikramı yapılıyor. Çok fazla ilgi var. Bu oluşum Vatan Sevdalıları Platformu tarafından organize ediliyor. Bizim için önemli olan yeni neslin değerlerini sahiplenmesi. Gençlerin özel günlerde burada bulunup bu havayı tenefüs etmesini çok önemli görüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Bursa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 500 Yıllık Köfteli Çorba Geleneği Bursa'da Yaşatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 Çanakkale Eceabat’ta dünden beri devam eden orman yangını kontrol altında Çanakkale Eceabat'ta dünden beri devam eden orman yangını kontrol altında
15:02 Daha 2 aylık evlilermiş Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri “İntihar etti“ olmuş Daha 2 aylık evlilermiş! Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri "İntihar etti" olmuş
14:53 TFF, 2024-2025 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı TFF, 2024-2025 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı
14:40 Netanyahu’nun oğlundan, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı’nı hedef alan paylaşım Netanyahu'nun oğlundan, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı'nı hedef alan paylaşım
14:01 3 kentte kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor Termometreler 50 dereceyi gösterdi 3 kentte kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor! Termometreler 50 dereceyi gösterdi
16:27 Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler’e demediğini bırakmadı Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı
15:41 TFF kasasından Euro 2024’e kaç kişi götürüldü Ortaya atılan iddialara ilk yanıt TFF kasasından Euro 2024'e kaç kişi götürüldü? Ortaya atılan iddialara ilk yanıt
13:19 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
12:23 Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’de Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'de! Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak
12:23 AVM’de çocuğa cinsel istismar Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu AVM'de çocuğa cinsel istismar! Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu
12:16 Dondurmacıda “Yan bakma“ kavgası Tek başına olan gence 5 kişi saldırdı Dondurmacıda "Yan bakma" kavgası! Tek başına olan gence 5 kişi saldırdı
12:14 Tüyleriniz diken diken olacak İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler’in golü Tüyleriniz diken diken olacak! İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler'in golü
11:59 Fransız bir futbolsever, Arda Güler’i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti Fransız bir futbolsever, Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti
11:24 İstanbul’un gözde plajında at paniği Yüzlerce insanın arasına daldılar İstanbul'un gözde plajında at paniği! Yüzlerce insanın arasına daldılar
11:17 17 yıllık ihanet Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli 17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 17:00:51. #1.11#
SON DAKİKA: 500 Yıllık Köfteli Çorba Geleneği Bursa'da Yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement