53 yaşındaki Senatör Chris Murphy'de inme tespit edildi, hastanede tedavi altında - Son Dakika
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53 yaşındaki Senatör Chris Murphy'de inme tespit edildi, hastanede tedavi altında

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Connecticut Demokrat Senatörü Chris Murphy, 31 Ekim'de kolunda uyuşukluk hissetmesinin ardından kaldırıldığı hastanede inme geçirdiğinin tespit edilmesiyle tedavi altına alındı. Özel kalemi Allison Herwitt, 53 yaşındaki senatörün bilincinin açık olduğunu bildirdi.

ABD'nin Connecticut eyaletinden Demokrat Senatör Chris Murphy, inme geçirmesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Murphy'nin özel kalemi Allison Herwitt, yaptığı yazılı açıklamada, 53 yaşındaki senatörün 31 Ekim'de kolunda uyuşukluk hissettiğini, daha sonra hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Herwitt, hastanede yapılan tetkikler sonucu Murphy'nin inme geçirdiğinin tespit edildiğini ve tedavi altına alınan senatörün bilincinin açık olduğunu bildirdi.

Murphy, İran'a yönelik olası saldırı planları konusunda bir grup senatörle birlikte bilgilendirildiği ve bu planların "delice" olduğuna ilişkin 29 Ekim'deki açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Kaynak: AA
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