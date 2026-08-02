55. Ayran Festivali Cevizli\'de Coşkuyla Kutlandı

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde bu yıl 55'incisi düzenlenen Ayran Festivali'nde, sanatçılar Safiye Soyman ve Faik Öztürk konser verdi.

Cevizli Meydanı'nda sahne alan sanatçılar Safiye Soyman ve Faik Öztürk, seslendirdikleri eserlerle katılımcılara müzik dolu bir gece yaşattı.

Programda konuşan Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca, festivalin mahalle kültürünün yaşatılması ve birlik beraberliğin güçlenmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca da Cevizli Ayran Festivali'nin ilçenin önemli kültürel etkinliklerinden biri olduğunu ifade ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Cevizli Mahalle Muhtarı Harun Çınar ise gurbetçilerle mahalle halkını bir araya getiren etkinliğin dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.