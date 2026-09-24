55 ilde araç ilanı dolandırıcılığı operasyonunda 18 şüpheliden 15'i tutuklandı

15 TUTUKLAMA

Çorum merkezli 55 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda araç ilanı veren kişilerin noter görevlisi ve güvenli ödeme vaadiyle dolandırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.