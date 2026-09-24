55 ilde araç ilanı dolandırıcılığı operasyonunda 18 şüpheliden 15'i tutuklandı

55 ilde araç ilanı dolandırıcılığı operasyonunda 18 şüpheliden 15'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum merkezli 55 ilde, araç ilanı veren kişileri hedef alan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şüphelilerin noter görevlisi ve güvenli ödeme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlendi, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
15 TUTUKLAMA
Çorum merkezli 55 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda araç ilanı veren kişilerin noter görevlisi ve güvenli ödeme vaadiyle dolandırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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