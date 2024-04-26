Uluslararası Araştırma: Markalı Plastik Kirliliğinin Yarısı 56 Şirketten Kaynaklanıyor - Son Dakika
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Uluslararası Araştırma: Markalı Plastik Kirliliğinin Yarısı 56 Şirketten Kaynaklanıyor

Avustralya'nın ulusal bilim ajansı CSIRO'nun da dahil olduğu 12 uluslararası kuruluşun yaptığı bir araştırma, küresel çevrede bulunan markalı plastik kirliliğinin yarısından fazlasının 56 şirketten kaynaklandığını ortaya koydu. Coca-Cola, markalı plastik kirliliğinin en büyük üreticisi olarak öne çıktı. Araştırma, plastik kirliliğinin azaltılması için yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir ürün tasarımlarının önemini vurguladı.

26.04.2024 14:48
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KANBERRA, 26 Nisan (Xinhua) -- Uluslararası bir araştırma, küresel olarak çevrede bulunan markalı plastik kirliliğinin yarısından fazlasının 56 şirketten kaynaklandığını ortaya koydu.

Perşembe günü yayımlanan bir araştırmada, Avustralya'nın ulusal bilim ajansı Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Organizasyonu (CSIRO) da dahil olmak üzere 12 uluslararası kuruluş, plastik kirliliğinin sorumluluğunun ilk kez ölçülmesini sağladı.

84 ülkeyi kapsayan beş yıllık plastik atık gözlem programından elde edilen verilere dayanan araştırma, 56 şirketin markalı plastik kirliliğinin yarısından fazlasından sorumlu olduğunu ve 13 şirketin her birinin yüzde 1'in üzerinde sorumluluğu bulunduğunu gösterdi.

Coca-Cola Şirketi küresel toplamın yüzde 11'ini oluşturarak markalı plastik kirliliğinin en büyük üreticisi olurken, onu yüzde 5'lik payla PepsiCo ve yüzde 3'lük payla Nestle ve Fransız gıda şirketi Danone izledi.

Kirliliğin en az yüzde 1'inden sorumlu olan 13 şirketin tamamı gıda, içecek veya tütün üreticilerinden oluşuyor.

CSIRO araştırmacısı Kathy Willis Cuma günü yaptığı basın açıklamasında, "Bu bulgular, hangi plastik ürünlerin çevreye karıştığına dair yeni bilgiler sağlıyor ve tek kullanımlık plastiklere yönelik çözümlerin önemini vurguluyor" dedi.

Willis, "Bu çözümler, yeni ürünlere yönelik küresel talebi azaltan ve yeniden kullanılabilir, onarılabilir ve geri dönüştürülebilir olma özelliklerini artıran güvenli ve sürdürülebilir ürün tasarımlarını içeriyor" diye konuştu.

Araştırma genel olarak, çevredeki markalı ve markasız plastik kirliliği miktarının yarı yarıya bölündüğünü ortaya koydu.

Willis, plastik kirliliğin izinin sürdürülebilmesi ve sorumlulardan hesap sorulması için ambalajların markalanmasına yönelik uluslararası standartların geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Avustralya, Plastik, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Araştırma: Markalı Plastik Kirliliğinin Yarısı 56 Şirketten Kaynaklanıyor - Son Dakika

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