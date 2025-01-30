56 Yeni İlaç SGK Geri Ödeme Listesinde - Son Dakika
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56 Yeni İlaç SGK Geri Ödeme Listesinde

Bakan Işıkhan, 3'ü kanser ilacı 56 yeni ilaçla SGK geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

30.01.2025 12:05
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(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3'ü kanser ilacı olmak üzere toplam 56 ilacı daha SGK geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, geri ödeme kapsamına alınan ilaçlarla ilgili açıklama yaptı.

Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında; 3 adet kanser ilacı, 3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı, 3 adet organ naklinde kullanılan ilaç, 2 adet kan ürünü, 2 adet alerji aşısı, 2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunmaktadır. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

Kaynak: ANKA

Vedat Işıkhan, Sağlık, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 56 Yeni İlaç SGK Geri Ödeme Listesinde - Son Dakika

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