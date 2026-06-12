56 Yıl Oto Tamirciliği: İlker Keskinkurt'un Hikayesi - Son Dakika
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56 Yıl Oto Tamirciliği: İlker Keskinkurt'un Hikayesi

56 Yıl Oto Tamirciliği: İlker Keskinkurt\'un Hikayesi
12.06.2026 09:58
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Ilker Keskinkurt, 56 yıldır oto tamirciliği yaparak gençlere ilham veriyor ve çıraklar yetiştiriyor.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde İlker Keskinkurt (72), 16 yaşında çırak olarak başladığı oto tamirciliğini 56 yıldır sürdürüyor. Açtığı dükkanda oğullarıyla birlikte çalışan Keskinkurt, yetiştirdiği çıraklar ve mesleğe olan bağıyla genç kuşaklara örnek oluyor.

Borçka ilçesinde yaşayan İlker Keskinkurt henüz 16 yaşındayken çırak olarak adım attığı oto tamirciliği mesleğinde yarım asrı geride bıraktı. Borçka Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde çalışmalarını sürdüren Keskinkurt'a oğulları Murat ve Ali Keskinkurt da eşlik ediyor. İlçedeki araçların tamir ve bakımını yapan aile, yıllardır aynı mesleği sürdürerek geçimini sağlıyor. 56 yıllık meslek hayatında 20 çırağı yetiştirerek ustalığa kazandıran Keskinkurt, kendi iş yerlerini açan eski çıraklarıyla gururlandığını ifade ederken mesleğe olan özverisiyle de gençlere örnek oluyor.

İlker Keskinkurt yıllardır sürdürdüğü mesleğini sevdiğini belirterek, "16 yaşındayken oto tamirciliğine çırak olarak adım attım. Çocuklarım Murat ve Ali de küçük yaşlardan itibaren yanımda yetişti. 19 kişiyi yetiştirip meslek sahibi yaptım. Hala daha devam ediyoruz. Hiçbir sağlık sorunum yok çalışan demir paslanmaz. 56 yıldır meslek hayatıma devam ediyorum" dedi.

'ALLAH BABAMDAN RAZI OLSUN'

Keskinkurt'un oğlu Murat Keskinkurt, "Arabaların altında çalışıyorlardı. Biz de eskiden üzülüyorduk babamız zor şartlarda para kazanıyor, diye. 30 yıldır babamın yanında bu işi yapıyorum. Gayet mutluyum. Kardeşimle ben 4 kişilik aileleriz. Babam da dahil hepimiz bu mesleği yaparak ekmek yiyoruz. Allah babamdan razı olsun. Her zaman dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ZOR AMA GÜZEL BİR MESLEK'

Dükkanda çırak olarak çalışan İsmail Aydemir, "3 yıldır burada çalışıyorum. Şanzıman söküp takmayı, yağ değişimi ve mekanik bakımları öğrendim. Zor ama güzel bir meslek herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 56 Yıl Oto Tamirciliği: İlker Keskinkurt'un Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sinan Barut Sinan Barut:
    insan bu hale gelmiş çalışan demir paslanmaz diyip 56 yıl aynı işte duruyo ama maalesef gençler saygı duymuyolar bu mesleğe ne yazık ki para yok diye hiç kimse zor meslek seçmek istemiyo saygısızlık artmış yani eski nesil kendi çalışmalarıyla gurur duyarken şimdi herkes koltuk işi arıyo 0 0 Yanıtla
  • Yusuf Kenan Varıs Yusuf Kenan Varıs:
    güzel hikaye ama artık bu tür meslek kollarını kimse yapmak istemiyo eski zamanlar gibiydi o dönemler 0 0 Yanıtla
  • Yener Gedikli Yener Gedikli:
    56 yıl çalışmış ama emekli olmamış merak ettim acaba sigortası filan nasıl 0 0 Yanıtla
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