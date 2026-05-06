56 yıl sonra şehit babasına kavuşan aile - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

56 yıl sonra şehit babasına kavuşan aile

06.05.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da 1965'te şehit olan Onbaşı Duran Öztürk'ün naaşı, maddi imkansızlıklar nedeniyle Tokat'a götürülememişti. Arkadaşının dikkati ve bir mermer ustasının girişimleriyle mezarı bulunan şehit, törenle memleketine defnedildi.

Iğdır'da 1965 yılında şehit olan Onbaşı Duran Öztürk'ün mezarı, törenle memleketi Tokat'a taşındı.

Öztürk, kentte 1965 yılında askerlik görevini yaparken fırtına nedeniyle yaşanan kaza sonucu şehit oldu.

Maddi imkanları olmaması nedeniyle Öztürk'ün naaşı, memleketi Tokat yerine Iğdır'daki mezarlığa defnedildi.

Bir süre kime ait olduğu unutulsa da şehidin arkadaşının dikkati sayesinde mezarın Onbaşı Duran Öztürk'e ait olduğu anlaşıldı.

Mezarın kimsesiz bir şehide ait olduğunun öğrenilmesi üzerine mermer atölyesi sahibi Gökhan İpek, şehide mezar taşı yapıp, baş ucuna da Türk bayrağı dikti.

İpek, 2021 yılında kentteki yerel bir gazeteciye durumu anlattı. Gazeteci Halit Öztürk'ün haberini gören ve Tokat'ta yaşayan şehidin oğlu Halit Öztürk ise Iğdır'a gelerek babasının mezarını ziyaret etti.

Öztürk ailesinin talebi üzerine, şehidin naaşının memleketine nakledilmesine karar verildi. Kabri açılan Şehit Duran Öztürk'ün naaşı tabuta konularak, düzenlenen askeri törenin ardından kara yoluyla Tokat merkeze bağlı Yazlık köyüne gönderildi.

Mezarlıkta, gazetecilere açıklamada bulunan şehidin oğlu Öztürk, "Ailem o dönemdeki maddi imkansızlıklar nedeniyle babamın cenazesini Tokat'a getirememiş. Mezarın Iğdır'da olduğunu biliyorduk ancak yerini tespit edememiştik." dedi.

Gökhan İpek, 2016'da mezarın varlığından tesadüfen haberdar olduğunu belirterek, "Asri Mezarlıkta bir mezar yapıyordum. O sırada başka bir mezarın taşının yarısına kadar toprağa gömülü olduğunu fark ettim. Taşın üzerinde sadece 'şehit' yazıyordu. Taşı çıkarıp incelediğimde askeri personel olarak şehit düşen birine ait olduğunu anladım. Bunun üzerine araştırmaya başladım ve mezarı yeniden yaptırdım." dedi.

Gazeteci Halit Öztürk aracılığıyla bu durumu yaydıklarını ve şehidin ailesini aradıklarını fakat ilk etapta bir sonuç alamadıklarını aktaran İpek, şunları kaydetti:

"Alay Komutanlığına ve askerlik şubesine gittim ancak burada böyle bir askerin ya da böyle bir şahsın şehit olduğuna dair net bir bilgiye ulaşılamadı. Bugün ulaşılan bilgilerin tamamı, o gün elimizde bulunan bilgilerle aynıydı. Daha sonra gazeteci Halit Öztürk'ü çağırdım, bir haber yaptık. Halit Bey'in girişimleri sayesinde aileye ulaşıldı. Bu, aile için 56 yıllık bir özlemdi."

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 56 yıl sonra şehit babasına kavuşan aile - Son Dakika

Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Marmaris’te ’kaza’ denilerek kapatılan dosya açıldı 2 kişi cinayetten tutuklandı Marmaris'te 'kaza' denilerek kapatılan dosya açıldı; 2 kişi cinayetten tutuklandı
Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış

18:40
Marmaris’te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
18:36
Aykut Kocaman’dan sonra bir isim daha Aziz Yıldırım’dan dünyaca ünlü hocaya kanca
Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca
17:31
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 18:59:49. #7.12#
SON DAKİKA: 56 yıl sonra şehit babasına kavuşan aile - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.