57'nci Alay 111. Yılında Anıldı

ÇANAKKALE Savaşları'nda destan yazan 57'nci Alay'ın, Tekirdağ'dan Çanakkale'ye uğurlanışının 111'inci yıl dönümünde anma ve temsili uğurlama töreni düzenlendi. Dönemin askeri kıyafetlerini giyen 57 asker, feribotla temsili olarak Çanakkale'ye hareket etti.

Tekirdağ'da 57'nci Alay'ın, kentten Çanakkale'ye uğurlanmasının 111İ'inci yıl dönümü nedeniyle Tekirdağ Valiliği tarafından şehitleri anma ve temsili uğurlama töreni düzenlendi. Törenler 57'nci Alay Yürüyüş komitesi üyelerinin; 57'nci Alay'ın Çanakkale cephesine hareket ettiği noktalardan biri olan Yarçeşme Barakaları'ndan yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla kortej oluştururken, yürüyüş boyunca şehitler için dualar edildi. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş ile protokol üyelerinin katıldığı anıta çelenk sunmanın ardından törenlere Rumeli İskelesi'nde devam edildi.

TEKNELER DE FERİBOTA EŞLİK ETTİ

Dönemin askeri kıyafetlerini giyen 57 asker, Rumeli İskelesi'ne yürüdü. İskelede düzenlenen temsili uğurlama töreninde 57 asker, 'Elli Yedinci Alay' isimli feribota bindi. Dualar eşliğinde limandan ayrılan feribot, Çanakkale'ye sembolik olarak hareket etti. Uğurlama sırasında Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar da tekneleriyle feribota eşlik etti.

'KAHRAMANLARIMIZI YAD ETMEK İSTEDİK'

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, program sonrası yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1 Şubat 1915 tarihinde 57'nci Piyade Alayı'nı kurmakla görevlendirilmişti. Burada yaklaşık 22 günlük bir eğitim verdikten sonra askerlere 24 Şubat 1915 tarihinde tam da burada bulunduğumuz noktada gemilerle buradaki 57'nci alayımız Gelibolu'ya hareket etmişti. Bugün onun yıl dönümü. Onu yad etmek için bir program düzenledik. Vatandaşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplam kuruluşlarımızın büyük bir ilgisi ve teveccühü ile güzel bir program oldu" diye konuştu.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -