591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya ataması yapıldı
ANKARA - Şehit yakını gazi ve gazi yakını 591 kişinin kamu kurumlarına ataması yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca şehit yakını, gazi ve gazi yakını toplam 591 kişinin kamu kurumlarına atanması, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın katıldığı törenle bakanlıkta noter huzurunda gerçekleştirildi.
Atanan hak sahiplerinin 191'inin ataması avukat, büro personeli, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizikçi, folklör araştırmacısı, grafiker, hemşire, hemşire yardımcısı, imam-hatip, Kur'an kursu öğreticisi, mimar, mühendis, müze araştırmacısı, odyolog, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, tekniker, teknisyen ve veteriner sağlık teknikeri unvanlı kadrolara gerçekleştirildi. 246'sının memur, 115'inin hizmetli ve 39'unun da sürekli işçi unvanlı kadrolara ataması yapıldı.
"Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz"
Bakan Göktaş, şehit ve gazilerin vatanın, birlik ve beraberliğin korunması adına büyük fedakarlıklar göstermiş gerçek kahramanlar olduğunu söyleyerek, "Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz en kıymetli değerlerimizdir. Onların emaneti vatan toprağı, gökyüzünde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızdır. Onların emaneti siz kıymetli ailelerimizdir. Bu emanetlere sahip çıkmak ise bizim boynumuzun borcudur, vatani görevimizdir. Bu anlamda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.
Ataması yapılan 591 kişi ile kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısı 49 bin 901'e ulaştı.
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