5G Abone Sayısı 10 Günde 8 Milyon Artarak 29-30 Milyona Yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da düzenlenen 'Türk Telekom İş Ortakları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 5G teknolojisinde hızlı bir büyüme yaşandığını belirtti. 1 Nisan'da hizmete alınan 5G ile ilk gün 21 milyon abone buluşurken, 10 gün içinde yaklaşık 8 milyon yeni abone daha eklenerek toplam abone sayısı 29-30 milyona yaklaştı. 32 milyon 5G uyumlu cihaz düşünüldüğünde, yüzde 90'ın üzerinde bir penetrasyon oranına ulaşıldığı vurgulandı.

Bakan Uraloğlu, 5G'nin sadece bir haberleşme teknolojisi değil, üretim gücünü ve rekabetçiliği artıran kalkınma altyapısı olduğunu ifade etti. Güçlü fiber altyapının önemine değinerek, 2002'de 81 bin kilometre olan fiber optik ağ uzunluğunun 8 kattan fazla artırılarak 657 bin kilometreye ulaştığını açıkladı. Türk Telekom'un 2019'dan bu yana 231 bin kilometre yeni fiber döşediği ve 12,3 milyon haneye erişim sağladığı belirtildi.

Toplantıda ayrıca, 5G yetkilendirme ihalesinden 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde edildiği ve işletmecilere yerli ürün kullanımı yükümlülüğü getirildiği ifade edildi. Türk Telekom'un fiberdeki başarısını mobile taşıdığı, LTE baz istasyonlarının yüzde 61'inin fiberle bağlandığı ve bu oranın Avrupa hedeflerinin üzerinde olduğu kaydedildi.