Seçmenler 6 Beldede Yarın Sandık Başına Gidecek - Son Dakika
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Seçmenler 6 Beldede Yarın Sandık Başına Gidecek

06.06.2026 09:07  Güncelleme: 10:51
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Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde yarın belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için ara seçim yapılacak. Seçimlere 27 siyasi parti katılacak.

(ANKARA) - Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde, yarın belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi yapılacak.

YSK'nın, belde statüsü kazanan 6 yerleşim biriminde, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun kapsamında ara seçim yapılmasına ilişkin kararına göre; seçmenler, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde, yarın  sandık başına gidecek. Yapılacak seçimler sonucunda 6 beldede belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

6 beldede yapılacak seçim için seçimlere katılma yeterliliği bulunan 41 siyasi partiden 27'si katılma başvurusnda bulundu. Partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri şöyle:

"Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti."

Kaynak: ANKA

Hizb-i İslami Partisi, Belediye Başkanlığı, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seçmenler 6 Beldede Yarın Sandık Başına Gidecek - Son Dakika

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