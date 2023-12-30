6 ilde terör örgütü PKK ve DEAŞ\'a yönelik operasyon: 14 gözaltı

MALATYA merkezli 6 ilde terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK ve DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen 14 şüpheliye yönelik Malatya, İstanbul, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; 11'i PKK, 3'ü DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı bulunan 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.