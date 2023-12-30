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6 ilde terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika
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6 ilde terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyon: 14 gözaltı

Malatya merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK ve DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Malatya, İstanbul, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Van'da eş zamanlı olarak düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

6 ilde terör örgütü PKK ve DEAŞ\'a yönelik operasyon: 14 gözaltı
30.12.2023 - 20:45,
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MALATYA merkezli 6 ilde terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK ve DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen 14 şüpheliye yönelik Malatya, İstanbul, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; 11'i PKK, 3'ü DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı bulunan 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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