6 kişinin öldüğü Göçemen 2 Apartmanı davasında en az 5 kişilik bilirkişi heyeti kurulacak - Son Dakika
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6 kişinin öldüğü Göçemen 2 Apartmanı davasında en az 5 kişilik bilirkişi heyeti kurulacak

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6 kişinin öldüğü Göçemen 2 Apartmanı davasında en az 5 kişilik bilirkişi heyeti kurulacak
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Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 6 kişinin öldüğü Göçemen 2 Apartmanı davasında mahkeme, bilirkişi raporlarındaki çelişkiler için en az 5 kişilik yeni bilirkişi heyeti kurulmasına karar verdi. Dava 15 Aralık 2026'ya ertelendi; sanıkların yurt dışı yasağı sürüyor.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği Göçemen 2 Apartmanı davasında, mevcut bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla inşaat, mühendislik, mimarlık, hukuk, jeofizik ve geoteknik alanlarında uzman en az 5 kişiden oluşan yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verildi. Davanın sonraki celsesi 15 Aralık'ta görülecek.

Hatay'ın Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan 2 yıllık, 8 katlı Göçemen 2 Apartmanı'nın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin önce müteahhit Mehmet Salih Göçemen, statik proje müellifi ve şantiye şefi Mehmet Fatih Rifaioğlu, yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Günay, proje ve uygulama denetçisi Züheyr Gülücü, kontrol elemanı Selman Yeniocak ile zemin etüt raporunu hazırlayan Hıdır Zervent ve Evren Gümüş hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı.

Başsavcılık, ardından o dönemde aynı görevde bulunan Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Engin Sözer ile belediye çalışanları inşaat teknikeri Arif Murat Elçi, elektrik mühendisi Bekir Sıtkı Aydın, makine mühendisi Hayrinnisa Kimyacı ve mimar Mevlüt Semih Küreç hakkında da aynı suçtan dava açtı. Dosyalar daha sonra birleştirildi.

ASLİ, TALİ KUSURLU VE KUSURSUZ DEĞERLENDİRMELERİ

Dosyaya giren son bilirkişi raporunda müteahhit, statik proje müellifi, şantiye şefi, yapı denetim şirketi yetkilisi, proje ve uygulama denetçisi ile kontrol elemanının "asli kusurlu" olduğu, belediye statik proje kontrol denetçisi inşaat mühendisi Fahriye Aktaş ile Belediye Yapı Kontrol Birimi'nin "tali kusurlu" olduğu, zemin etüt raporunu hazırlayanların da "kusursuz" olduğuna kanaat getirilmişti.

"BİZİM HAYATLARIMIZI ELİMİZDEN ALDILAR, ADALET ARIYORUZ"

Davanın 23 Eylül'de görülen 10'uncu celsesinde depremde eşini ve kızını kaybeden Lale Mukaddes Saraç, Göçemen 2 Apartmanı'nın bölgedeki yeni binalardan biri olduğunu belirterek, "Ben adalet arıyorum" dedi.

Enkazda babasını ve kız kardeşini kaybeden Ayça Saraç da, "Bizim hayatlarımızı elimizden aldılar, 3 yılı aşkın süredir adalet arıyoruz" diye konuştu.

"MULTİDİSİPLİNER BİLİRKİŞİ RAPORU" TALEBİ

Müşteki avukatı Seher Eriş Turgut, dosyaya yeni bilirkişi raporu sunulmasına rağmen sanıkların duruşmada hazır bulunmadığını belirtti ve sonraki duruşmada tüm sanıkların hazır edilmesini istedi.

Turgut ayrıca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6 Şubat depremlerinde yıkılan bir binaya ilişkin tebliğnamesinde multidisipliner bilirkişi heyetinden rapor alınmasının gündeme getirildiğini anlatarak, benzer şekilde yeni bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.

Sanık avukatları da bilirkişi raporuna itirazlarını dile getirerek yeni bilirkişi raporu alınmasını, müvekkilleri hakkında uygulanan adli kontrollerin kaldırılmasını istedi.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAK

Mahkeme heyeti, mevcut bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla inşaat, mühendislik, mimarlık, hukuk, jeofizik ve geoteknik alanlarında uzman en az 5 kişiden oluşan yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi.

Mahkeme, sanıkların karakola imza verme yükümlülüklerini kaldırırken, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek davayı 15 Aralık 2026'ya erteledi.

Kaynak: ANKA
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