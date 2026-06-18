6 Milyondan Fazla Afgan Mülteci Ülkesine Döndü

KABİL, 18 Haziran (Xinhua) -- 2023 yılının eylül ayı sonlarından bu yana 6,04 milyondan fazla Afgan mültecinin İran ve Pakistan'dan Afganistan'a döndüğü bildirildi.

Yerel medya kuruluşu TOLOnews'ün Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün raporuna dayandırdığı perşembe günkü haberine göre, geri dönenlerin büyük bölümü barınma, sağlık hizmetleri, istihdam ve temel hizmetlere erişim konularında desteğe ihtiyaç duyuyor. Büyük çaplı geri dönüş hareketi, yerel topluluklar ve insani yardım kuruluşları üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor.

Örgüt, kısa süre içinde çok sayıda mültecinin ülkeye dönmesinin Afganistan'daki insani ve sosyoekonomik zorlukları artırdığına dikkat çekerek, ülkenin bu sorunların üstesinden gelebilmesi için sürdürülebilir uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunu bir kez daha vurguladı.

Afganistan'da son iki yılda ülkeye dönüşlerde önemli artış yaşanırken, devlet kurumları ve yardım kuruluşları da geri dönenlerin topluma yeniden entegrasyonunu kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.