6. Mudanya Kitap Fuarı\'nda yazarlar kadın hakları ve demokrasi üzerine söyleşi gerçekleştirdi

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(BURSA)- Mudanya Belediyesi'nin 'Değişim' temasıyla düzenlediği 6. Mudanya Kitap Fuarı'nın ikinci gününde yazarlar Ayşe Kulin ve Işıl Özgentürk, kadın hakları üzerine bir söyleşi gerçekleştirirken, tarihçi Emrah Safa Gürkan Türkiye'nin demokrasi yolculuğunu anlattı.

Mudanya Belediyesi'nin 'Değişim' temasıyla düzenlediği 6. Mudanya Kitap Fuarı, Mütareke Meydanı'nda birçok gazeteci, yazar ve akademisyeni kitapseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Fuarın ikinci gününde, yazarlar Ayşe Kulin ve Işıl Özgentürk kadın hakları üzerine bir söyleşi gerçekleştirirken, tarihçi, yazar, tarihçi akademisyen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan ise Türkiye'nin demokrasi yolculuğunu ele aldı.

Fuarın ikinci gününde, yazar Ayşe Kulin ve yönetmen-yazar Işıl Özgentürk "Türkiye'de Kadın Olmak" başlıklı söyleşide vatandaşlarla buluştu. Kulin, Atatürk ile birlikte Cumhuriyet'in kurulmasıyla kadınların birçok hakka, Avrupa ülkelerindeki kadınlardan daha önce sahip olduğunu belirtti. 1970'li yıllara kadar iş yaşamında kadınların istihdam oranının yüksek olduğunu ifade eden Ayşe Kulin, kadınların değişimde öncü olacağını vurguladı.

Işıl Özgentürk ise kadınların toplumsal değişimdeki rolüne dikkati çekerek, kadın mücadelesinin önemine değindi ve kadınların Gerze'nin Yaykıl köyündeki termik santrale karşı gerçekleştirdikleri direnişi anlattı. Özgentürk, "Hiç kimsenin ölümü beklemeye hakkı yoktur. Çok umutluyum çünkü kadın denen varlık değiştirir" dedi.

Tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'ın katılımıyla gerçekleşen ' Demokrasi: Mücadeleli Yol' başlıklı söyleşide, Türkiye'nin demokrasi ve modernleşme süreci masaya yatırıldı. Gazeteci – Yazar Duygu Özsüphandağ Yayman'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Gürkan, son iki yüzyıl içinde dünyanın hızlı bir değişim geçirdiğini anlattı.

Söyleşilerin ardından sahne alan Grup Orion ise, sevilen şarkıları seslendirerek yurttaşlara keyifli ve eğlenceli anlar yaşattı.