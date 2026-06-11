6 Nisan 1920: Erdoğan'dan Kızılay Ödülleri'ne Katılım - Son Dakika
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6 Nisan 1920: Erdoğan'dan Kızılay Ödülleri'ne Katılım

11.06.2026 09:10
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ANADOLU AJANSI

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Kızılay Ödülleri törenine katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zambiya Ulusal Meclisi Başkanı Nelly Mutti ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/12.00/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Samsun/18.00/18.35/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ziyaret edecek, Sosyal Hizmet Kampüsü inşaat alanında incelemelerde bulunacak, Aile Şenliği Programı'na katılacak.

(Diyarbakır/15.30/17.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sivil Toplum İstişare Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lokman Hekim Üniversitesi Vital Simülasyon Merkezi'nin açılış törenine katılacak.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ulus'ta bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelecek, Ulus Hali'ni ziyaret edecek.

(Ankara/13.00)??????? (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen "Dijital Medya, Yerel Medya ve Telif Hakları Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Sürdürülebilir Tarım Zirvesi"ne katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "8. Kayseri Günleri Buluşması" programına iştirak edecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı kütüphane istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

7- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/15.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'a resmi ziyarette bulunacak.

(Sofya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ???İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kolezyum'da "Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikayeleri" sergisinin açılışını yapacak.

(Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2026 FIFA Dünya Kupası, A Grubu'nda oynanacak Meksika-Güney Afrika açılış karşılaşmasıyla başlayacak.

(Mexico/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Diplomasi, Politika, Kızılay, Ekonomi, Finans, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 Nisan 1920: Erdoğan'dan Kızılay Ödülleri'ne Katılım - Son Dakika

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