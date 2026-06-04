6 Nisan 1920: Erdoğan Nijerli mevkidaşını ağırlayacak

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, ortak basın toplantısının ardından karşılıklı anlaşmalar imzalanacak.

(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak.

(Stockholm) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile görüşecek, Türkmentextile Expo 2026 Uluslararası Fuarı'nı ziyaret edecek, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökerguli Ataguliyev ile baş başa görüşmede bulunacak, Türkmenistan-Türkiye Hükümetlerarası Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Heyetlerarası Toplantısı ve imza törenine katılacak. Yılmaz, Koç Topluluğu 100. Yılı Töreni'ne iştirak edecek.

(Aşkabat/Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Herkadaş Atölye ve Müze Kaşifleri Projesi sertifika törenine, Küresel Kadın Zirvesi açılış programına ve "Geleceğe İlham Veren Kadınlar-Küresel İşbirliği Akşam Yemeği"ne iştirak edecek.

(İstanbul/12.30/16.55/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu ve Yapay Zeka Politikaları Derneği tarafından düzenlenen AI Tomorrow Summit 2026 etkinliğine iştirak edecek.

(Ankara/09.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayı dış ticaret verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Tekke beldesini ziyaret edecek, Gümüşhane - Bayburt Havalimanında incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(Gümüşhane/11.30/15.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı iş gücü istatistikleri ve hizmet üretici fiyat endeksi ile 2025 yılı su ürünleri bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore'ye resmi ziyarette bulunacak.

(Seul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ???İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "CİMER'e Renk Kat Resim Yarışması Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'nın ev sahipliğindeki 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk etabında ikinci maçını Hollanda ile yapacak.

(Brezilya/22.30) (Fotoğraflı)

2- Okçulukta 14. Uluslararası Fetih Kupası'na devam edilecek.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

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