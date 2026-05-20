6 Nisan Siyaset ve Diplomasi Gündemi

20.05.2026 09:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısına katılacak; TBMM ve bakanlar çeşitli etkinliklerde yer alacak. Merkez Bankası konut fiyat endeksini, TÜİK tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak. Dışişleri Bakanı Fidan, Moritanya mevkidaşıyla görüşecek. UEFA Avrupa Ligi finali İstanbul'da oynanacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısına katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çağdaşlaşma: Küresel Karşılaştırmalar ve Alternatif Arayışlar Işığında Türk Modernleşmesi" başlıklı uluslararası sempozyumun açılış programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve Sudan Başbakanı Kamil İdris ile bir araya gelecek.

(Ankara/09.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da "İklim Bakanları Toplantısı"nın açılışına iştirak edecek.

(Kopenhag) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı, Kültür ve Enformasyon Bakanı Aida Balayeva ile Astana'da bir araya gelecek.

(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Partinin TBMM Grup toplantısı yapılacak.

(TBMM/14.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kitap Fuarı'nı ziyaret edecek, Trabzon Üniversitesi Kuruluş Etkinlikleri programı, KTÜ Kuruluş Etkinlikleri ve Fahri Doktora Ünvanı Tevdi Töreni ile Akçaabat Belediyesi Kültür Merkezi Açılış Töreni ve Konseri'ne katılacak.

(Trabzon/10.00/11.00/14.00/15.30/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı tarımsal girdi fiyat endeksini, yurt dışı üretici fiyat endeksini ve 2025 yılı Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile bir araya gelecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ?Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de temaslarda bulunacak.

(Pekin/Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ABD-İran ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ??İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi 2026" programına katılacak.

(Ankara/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi 2026" programına iştirak edecek, Tüpraş Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalini izleyecek.

(Ankara/09.30/İstanbul/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi finali, Almanya'nın Freiburg ve İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

(İstanbul/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi beşinci ve son maçında Turgutlu Belediyespor ile Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri karşı karşıya gelecek.

(Manisa/19.00) (Fotoğraflı)

***

Kaynak: AA

Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

