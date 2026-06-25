6 Nisan 1920 Gündemi: Erdoğan, Kurtulmuş ve Fidan Öne Çıkıyor

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ve Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Ankara/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Evrensel Aşura Matem Merasimi"ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret edecek.

(Rize/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay Medeniyetler Korosu'nun katılımıyla CSO Ada Ankara'da düzenlenecek "Türkiye Yüzyılı'nda Kardeşlik Konseri"ne katılacak.

(Ankara/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Latin Amerika ülkelerinin büyükelçileri ile istişare toplantısında bir araya gelecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'da temaslarda bulunacak.

(Toronto) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında Türkiye ile karşılaşacak ABD Milli Takımı'nın medya etkinliği ve antrenmanı Great Park Sports Complex'te düzenlenecek.

(Irvine/20.00/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'nın ev sahipliğindeki 2026 FIVB Milletler Ligi ikinci etabında ikinci maçını Polonya ile yapacak.

(Gliwice/21.00)

3- 2026 FIFA Dünya Kupası'na E Grubu'nda Çuraçao-Fildişi Sahili ve Ekvador-Almanya maçlarıyla devam edilecek.

(Philadelphia/New York/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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