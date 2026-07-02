6 Nisan 1920: Günün Haber Özeti

6 Nisan 1920

1- FSM Köprüsü'nden 38 yılda geçen araç sayısı 2,3 milyara yaklaştı

Adını İstanbul'u fetheden Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'ten alan ve "Boğaz'ın ikinci gerdanlığı" olarak bilinen köprünün açılışının üzerinden 38 yıl geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"FSM Köprüsü'nden günlük ortalama 240 bine yakın araç geçiyor. Açıldığı günden bu yana 2 milyar 288 milyon araç geçişi oldu"

(Uğur Aslanhan-Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

2- BRÜKSEL'DEN NATO ANKARA ZİRVESİ'NE - Lahey'den Ankara'ya: İttifak'ın yeni yol haritasında uygulama dönemi

Savunma harcamalarından askeri kabiliyetlere, savunma sanayisinden Avrupa'nın üstleneceği yeni sorumluluklara kadar NATO'nun geleceğini şekillendirecek başlıklar, Ankara Zirvesi'nin ana gündemini oluşturacak

Geçen yıl Lahey'de belirlenen yeni güvenlik vizyonunun ilk kez uygulamaya geçirileceği Ankara Zirvesi, NATO'nun Soğuk Savaş sonrası en önemli dönüşüm süreçlerinden birine yön verecek

(Selen Valente/Brüksel)

3- Türkiye yapay zekada "ortak akıl"la gelişecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK çalışmalara hız verdi, üniversitelerden araştırma merkezlerine, teknoloji sağlayıcılardan şirketlere kadar ekosistemdeki aktörler ortak projelerde buluşturulacak

TÜBİTAK, Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı'nın 2026 yılı başvurularını almaya başlarken HIT-30 Programı kapsamında dijital dönüşümün 1,6 milyar lirayla desteklenmesi kararlaştırıldı, Ulusal Yapay Zeka Büyüme Fonu için de düğmeye basıldı

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- Türkiye'de bir yılda 2 milyon yeni abone fiber internetle tanıştı

"Eve kadar fiber" abone sayısı 2025'in ilk çeyreğinde 7,1 milyon iken bu yıl aynı dönemde 9,1 milyonu aştı

Fiber optik kablo uzunluğu geçen yılın ilk çeyreği sonunda 617 bin 765 kilometreyi bulurken bu yıl mart itibarıyla 700 bin kilometreye yaklaştı

(Mertkan Oruç/Ankara)

5- Yeni teknolojilerle "temiz sanayi" için güçler birleşiyor

Avrupa Birliği'nin sanayide yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla hayata geçirdiği en yeni ve kritik stratejilerden olan "Temiz Sanayi Mutabakatı" kapsamında, Türkiye'nin koordinasyonunda uluslararası bir işbirliği ve ortaklık geliştirme etkinliği gerçekleştirildi

?37 ülkeden katılımın sağlandığı etkinlikte İTÜ, ODTÜ MEMS Merkezi, ODTÜ GÜNAM ve TÜBİTAK MAM'ın da aralarında bulunduğu 8 farklı kurum ve kuruluş proje ve ortaklık taleplerini uluslararası ekosisteme sundu

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara) (Fotoğraflı)

6- Türkiye'nin donattığı Venezuelalı afet müdahale birimi bir enkazdan diğerine koşuyor

K9 Eğitim ve Afet Müdahale Birimi, Venezuela'daki depremden en çok etkilenen La Guaira şehrinde sırtlarında TİKA yazısı, arabalarının üzerinde "Türk halkının kalbinden" mesajıyla arama ve kurtarma çalışmalarına destek oluyor

Birimin Koordinatörü Marcos Sequera:

"Türk kültürüne ve geleneklerine tam anlamıyla hayran kaldık. Arama kurtarma ve afetlere müdahale alanındaki bu ortaklıkları güçlendirmek istiyoruz"

Birim üyelerinden Marielvis Sanchez:

"Daha önce genellikle dağlık alanlarda, geniş arazilerde arama çalışmaları yapmıştık. Adıyaman ise bizim enkaz altında kaybolanlar için ilk görevimiz oldu. Dolayısıyla orada yaşadıklarımız ve edindiğimiz tecrübeleri buradaki insanlara da aktarmamıza yardımcı oldu"

(Muhammed Emin Canik/La Guaira) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Avrupa'da yükselen sıcaklıklar Türk iklimlendirme ürünlerine talebi artırıyor

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baştaş:

"Özellikle geleneksel olarak klima kullanımının yaygın olmadığı Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinde dahi talebin belirgin şekilde arttığını gözlemliyoruz. Sadece bireysel kullanıcılar değil, kamu kurumları, eğitim yapıları, sağlık tesisleri ve ticari işletmeler de iklimlendirme yatırımlarını hızlandırıyor"

"Hızlı teslimat kabiliyeti, esnek üretim yapısı ve güçlü mühendislik altyapımız sayesinde Türk üreticiler Avrupa'nın güvenilir çözüm ortakları arasında yer almaktadır. Önümüzdeki dönemde teknoloji yatırımları, AR-GE çalışmaları ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla bu konumumuzu daha da güçlendireceğimize inanıyoruz"

(Fahri Aksüt/İstanbul) (Fotoğraflı)

8- ABD borsaları Orta Doğu'da jeopolitik tansiyonun gölgesinde ikinci çeyrekte ralli yaptı

Jeopolitik zorluklara ve enflasyon endişelerine rağmen ikinci çeyrekte Dow Jones yüzde 12,9, S&P 500 yüzde 14,9 ve Nasdaq yüzde 21,4 değer kazandı

S&P 500 ile Nasdaq endeksleri 2020'den, Dow Jones endeksi de 2022'den bu yana en güçlü çeyreklik performansını sergiledi

(Sevgi Ceren Gökkoyun/New York)

9- Borsada yılın ilk yarısında 23 sektörden 21'i yatırımcısına kazandırdı

İlk 6 ayda BIST 100 endeksi yüzde 25,4 artarken, ana sektör endekslerinde teknoloji yüzde 60,5, mali yüzde 28,4, sınai yüzde 26,3 ve hizmetler yüzde 19,4 yükseliş kaydetti

En fazla kazandıran alt sektör endeksi yüzde 411,9 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 14,4 ile tekstil deri oldu

(Tunahan Kükürt-Bahar Yakar/İstanbul)

10- İstanbul'da 4 bini aşkın merkezde "Yaz Kur'an Kursları" düzenlenecek

4-6 yaş ve 7-22 yaş olarak iki ana kategoride düzenlenecek kurslarda yaş gruplarına göre çocuklara ve gençlere Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, ahlak ve değerler eğitimi verilecek, bunun yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler de gerçekleştirilecek

İstanbul Müftüsü Emrullah Tuncel:

"Yaz mevsimini Kur'an'la dostluğumuzu artırmaya vesile olarak görebiliriz. Bu açıdan Hazreti Peygamber'in 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.' müjdesine nail olabilmek için İstanbul'daki çocuklarımızı, gençlerimizi yaz kurslarımıza bekliyoruz"

(Hamdi Dindirek/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Filistin'e destek için raketinde karpuz simgesiyle kortlara çıkıyor:

"Daha önce broş takıyordum. Turnuvalar artık onu takmama izin vermiyor. Ukrayna bayrağına izin veriliyor ama Filistin'e izin verilmiyor diye bu konu hakkında yöneticilerle ufak bir tartışma yaşadık"

"Konuşmalarımızın sonucunda kesinlikle izin vermediklerini söylediler. O yüzden broş takamıyorum, titreşim önleyiciyi takabiliyorum, ona bir şey diyemiyorlar. Ben de o yüzden o karpuz simgesini raketime takıyorum"

(Zuhal Demirci/Londra)

12- 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın başlayacak

Türk güreşinin en köklü organizasyonu 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, yarın Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak

40 başpehlivanın mücadele edeceği organizasyonda başpehlivanlık güreşleri cumartesi günü başlayacak, şampiyon pazar günü belli olacak

(Salih Baran/Edirne)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.