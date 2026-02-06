Çukurova Belediyesi'nden 6 Şubat Depremlerinin 3'üncü Yılında Dirençli Kentler Paneli - Son Dakika
Çukurova Belediyesi'nden 6 Şubat Depremlerinin 3'üncü Yılında Dirençli Kentler Paneli

06.02.2026 10:59  Güncelleme: 11:56
Çukurova Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB iş birliğiyle düzenlenen panelde, 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla kentsel politikalar ve afet yönetimi konuları ele alındı. Başkan Kozay, depremin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

(ADANA)- Çukurova Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB iş birliği ile 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılı dolayısıyla "6 Şubat Depremleri: Afetlerde Sorumluluk Zinciri ve Kentsel Politikalar" paneli düzenlendi.

6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılı kapsamında Çukurova Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB tarafından afetler ve kentsel politikaların ele alındığı panel düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen "6 Şubat Depremleri: Afetlerde Sorumluluk Zinciri ve Kentsel Politikalar" paneline; CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ve Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, İnşaat Yüksek Mühendisi Cahit Kocaman, Av. Umay Büyükdağ, CHP il ve ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda afet yönetimi, kentsel planlama, yapı güvenliği ve afetlerde kurumsal sorumluluk zinciri konuları ele alındı.

461 kişi hayatını kaybetti

Belediye Başkanı Emrah Kozay, 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen acıların hafızalardaki tazeliğini koruduğunu ifade etti. Çukurova'nın Adana'da en ağır yıkımın yaşandığı ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Kozay, depremde 461 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti. Yaşanan felaketlerin unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Kozay, toplumun deprem gerçeğini kabullenmesi ve bu doğrultuda yaşam alanlarının yeniden düzenlenmesinin zorunluluk olduğunu vurguladı. Depremlerin bir doğa olayı olduğunu ancak gerekli tedbirlerin alınmaması halinde afete dönüştüğünü belirten Kozay, geçmiş depremlerde yaşanan kayıpların bu konuda yeterli derslerin çıkarılamadığını gösterdiğini ifade etti.

Afetlere hazırlık vurgusu

Çukurova Belediyesi olarak afetlere hazırlık çalışmalarını öncelikli gündem maddeleri arasında tuttuklarını belirten Başkan Kozay, göreve geldikten sonra Afet İşleri Müdürlüğü'nü kurduklarını ve müdürlüğün hizmet binasını kısa süre önce hizmete açtıklarını söyledi. Kozay, ilçenin afet risk haritasının çıkarılması ve olası afet durumlarında hızlı ve etkin müdahale sağlanması amacıyla altyapı çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının da ilgili kurumlar ve meslek odalarıyla iş birliği içerisinde hayata geçirileceğini belirten Kozay, vatandaşların afetlere karşı hazırlıklı olmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Kozay, konuşmasının sonunda depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, yakınlarına ve tüm millete başsağlığı dileklerini iletti. Panelin düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Kozay, programda bilgi ve deneyimlerini paylaşan katılımcılara da şükranlarını sundu.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in moderatörlüğünü yaptığı panelde söz alan konuşmacılar, afetlere karşı dirençli kentler oluşturulmasının önemine dikkat çekerek, bilimsel veriler ışığında yapılması gereken çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

