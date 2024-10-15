60+ Tazelenme Üniversitesi Açıldı

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60+ Tazelenme üniversitesinin ihtiyar delikanlıları ders başı yaptı

Yaşları 60 ve üzeri olan üniversiteliler ilk derse yoğun ilgi gösterdi

Tazelenme Üniversitesi'nde ilk ders Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'dan

60+ Tazelenme Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi

Abdurrahman Kozankurt: "Benim kullanma tarihim, kullanma sürem geçti ama bu üniversite sayesinde yeniden ayağa kalktım"

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi. İlk ders heyecanını yaşamak isteyen tazelenme öğrencileri törene yoğun bir katılım gösterdi.

Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi sosyal sorumluluk projesi olan 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi. Tören başlangıcında müzik dinletisi gerçekleştirildi, flüt ve piyano çalınan dinletiye 60 yaş üstü öğrenciler eşlik etti.

"2080 yılına gelindiğinde ise her 4 kişiden biri yaşlı olacak"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Özlenen Özkan, Tazelenme Üniversitesi'nin Muğla'dan Muş'a, Kıbrıs'tan Yozgat'a kadar geniş bir coğrafyada 10 farklı şehirde faaliyet gösterdiğini dile getirdi. 10 üniversitede de Tazelenme Üniversitesi'nin açılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Özkan, "Akdeniz Üniversitesi olarak bizler, böylesine önemli bir projeye öncülük etmekten ve ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Yaşlılık, üzerine düşünülmesi ve projeler hazırlanması gereken bir süreç. Sağlık alanındaki gelişmeler, yaşam standartlarının yükselmesi ve yaşam süresinin uzamasıyla yaşlı nüfus hızla artıyor. TÜİK verilerine göre, yaşlı nüfus 2018 yılında 7 milyon iken, 2023 yılında yüzde 21 oranında artarak 8 milyona ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2023 yılında yüzde 10,2'ye çıktı. Nüfus projeksiyonlarına göre, bu oran 2030'da yüzde 12,9, 2040'da yüzde 16,3, 2060'da yüzde 22,6 olacak, 2080 yılına gelindiğinde ise her 4 kişiden biri yaşlı olacak" dedi.

Özkan'dan Atatürk örneği: "Bence peşinden koşulması gereken sonsuzluk budur"

Akdeniz Üniversitesi'nin Tazelenme Üniversitesi ve Gerontoloji Bölümü'nün, yaşlı nüfusun sosyal hayattan izole ve başkalarına bağımlı olmadan yaşamını sürdürülebilmesi için sosyal yönden desteklemek amacıyla geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Prof. Dr. Özlenen Özkan, şu ifadelere yer verdi: "Bir hekim olarak, yaşlanma sürecinin biyolojik yönlerini ele almak gerekirse, insan bedeni zamanla yaşlanmaya başlar. Hücrelerimiz yıpranır ve DNA onarım kapasitemiz azalır. Bilim dünyası, bu süreci yavaşlatmanın ya da durdurmanın yollarını uzun süredir arıyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, hücresel yaşlanma süreçlerinin nasıl yönetilebileceği konusunda umut verici bulgular ortaya koymaktadır. Ancak bir hekim olarak söyleyebilirim ki yaşlanma, biyolojik olarak kaçınılmaz bir süreçtir. Sonsuz yaşam ise ancak ardımızda bıraktığımız eserlerle mümkün olabilir. Henüz 57 yaşındayken yaşamını yitiren Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, bıraktığı Cumhuriyet mirası ve fikirleriyle hala kalbimizde yaşamıyor mu? Bence peşinden koşulması gereken sonsuzluk budur. Yaşlılık kaçınılmaz ama bu sürecin nasıl geçtiği ise büyük ölçüde bizim elimizdedir. Yani sonsuz yaşamın değil, sağlıklı, başarılı ve uzun bir yaşamın peşinden koşmalıyız."

Batman'a Tazelenme Üniversitesi açılacak

Tazelenme Üniversitesi projesini hayata geçiren Prof. Dr. İsmail Tufan, 4 Kasım 2024 tarihinde, Batman Üniversitesi'nde yeni bir Tazelenme Üniversitesi kampüsü açacaklarının bilgisini verdi. Tufan, "Ailemiz Akdeniz Üniversitesi'nde burada kuruldu. Ailemiz hızla büyüyor ve ülke çapında yayılıyor. Bu daha geniş kitlelere ulaşmak için, daha fazla bireyin hayatına dokunmak için, hepimiz için harika bir fırsat. Bu genişleme aynı zamanda kuşaklar arası diyaloğu güçlendirirken, pek çok yeni dostluğun da hiç şüphesiz ki kapısını aralayacak. Fikirleri ve öğretileriyle birçok Doğu Asya ülkesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olan Çinli filozof ve öğretmen Konfüçyüs, iki beş yüz yıl önce kendi yaşlanmasını şöyle tarif eder; "On beş yaşındayken öğrenmek istiyordum, otuz yaşında adam oldum. 40 yaşında kaygılarımı yendim, 50 yaşında Artık cennetin kanunlarını biliyordum. Altmış yaşında kendimi başkalarına açtım. Yetmişinde aşırıya kaçmadan isteklerimin peşinden gidiyorum." Biz de onun gibi yapabilir, bireysel yaşlanmamızı kendi çabalarımızla şekillendirebiliriz" dedi.

"Herkese tavsiye ediyorum"

Tazelenme Üniversitesi 3. Sınıf öğrencisi emekli öğretmen Müzeyyen Can, üniversitenin kendisine hem eğitim hem de sosyallik sağlama konusunda faydalı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Eğitimim çok iyi geçiyor. Antalya'da yaşıyorum, Atatürk Parkı evime çok yakın. Bir gün yürürken Aktif Yaşlı Merkezi'nin amblemini gördüm, merkezi ziyaret ettim, o sırada Prof. Dr. İsmail Tufan ile tanıştım. Hemen "Tazelenme Üniversitesi'ne kayıt olun" dedi. Bu şekilde okula başladım. Sağlık Meslek Lisesi öğretmeniyim, 25 yıl öğretmenlik yaptım, hemşireler yetiştirdim. Sağlıkçıyım ama unuttuklarım varsa tekrarlayayım istedim. Yaşlılık diye bir şey yok, yaşlanmamak için canlı kalmak, bağışıklığımı elde tutmak için gelmeye karar verdim. Çok arkadaş edindim, günlerim daha güzel geçti, kendimi seviyorum, insanları seviyorum. Böyle oldukça üniversite olarak iyi bir topluluk olduk. Herkese tavsiye ediyorum."

"Üniversite sayesinde yeniden ayağa kalktım"

Akdeniz Üniversitesi'ni kazanan kızı sayesinde Tazelenme Üniversitesi'ne kayıt olduğunu söyleyen Abdurrahman Kozankurt ise yüksek lisans yapmayı beklediğini ifade etti. Kozankurt, "Tazelenme Üniversitesi'nden mezun oldum, 4 yıl bitti, şimdi yüksek lisans için müracaat ettim. Yer olmadığı için şimdi etkinliklere katılıyoruz, gelecek sene yüksek lisansa başlayacağım. Amfimiz açılacak, yer yapacaklar. Benim kullanma tarihim, kullanma sürem geçti ama bu üniversite sayesinde yeniden ayağa kalktım. 76 yaşındayım. 6 senen önce kızım Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazandı, okula gidip gelirken duyup beni yönlendirdi" diye konuştu.

Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, YAÇUMER Müdürü ve Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Gülüşan Özgün Başıbüyük, Tazelenme Üniversitesi'ni hayata geçiren Prof. Dr. İsmail Tufan ve tazelenme öğrencileri katıldı.

Tazelenme Üniversitesi'nin kampüslerinde bir yandan teorik derslerle yaşam boyu öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanırken öte yandan uygulamalı derslerle öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyor.

Kampüslerde öğrenim gören genç kuşakların Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle aynı ortamda buluşması, onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanması, eğitimin hedefleri arasında yer alıyor.