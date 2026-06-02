60+ Tazelenme Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Anadolu Üniversitesinin 60 yaş ve üstü bireyler için eğitim veren "Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi 60+ Tazelenme Üniversitesi" programında, mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Yunus Emre Yerleşkesi içindeki Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tanıtım filmi ve müzik dinletisiyle devam eden törende, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, farklı bir mezuniyet töreninde bulunduklarını söyledi.

Karşılarında üniversiteyi henüz yeni bitirmiş, akademik veya iş hayatlarının başında, gelecek kaygıları olan genç bir topluluğun olmadığını belirten Adıgüzel, "Ancak bugün burada, en az o gençler kadar yaşam, öğrenme ve tazelenme arzusu olan ruhları genç bir topluluk var. Biz buna kısaca 'tazelenme' diyoruz. Tazelenmeyi hedefleyen gerçekten ruhları genç, öğrenme aşkıyla dolu bir topluluğun mezuniyetinde bir araya geldik." diye konuştu.

Mezuniyet törenlerinde genellikle kariyer planlamalarından ve gençlerin gelecekte neler yapabileceğinden bahsedildiğine dikkati çeken Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Bugün hayatın sırrını çözmüş, hayata, çocuklarına, çevresine ve dostlarına çok şey katmış bilge bir toplulukla karşı karşıyayız. Sizler öğrenme sıralarına geri dönerek aslında bize çok güçlü bir mesaj verdiniz. Öğrenmenin, yeni bir şey öğrenmenin yaşı yok. Bugün yaşıyorsak ve hayattaysak öğrenilecek çok şey var ve biz, öğrenmek için buradayız. Ayaktayız ve öğrenme aşkıyla dimdik, hocalarımızın, bize bir harf öğretecek kişinin peşindeyiz."

Anadolu Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi Müdürü Doç. Dr. Emre Birinci de 7 yıl önce "Torun da bakarım kariyer de yaparım." diyerek başlattıkları süreçte bugün 3'üncü mezunlarını vermelerinin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Mezun öğrenciler adına, sınıf temsilcisi mezun öğrenci Hakkı Güner de bir konuşma yaptı.

Akademisyenler, aileler ve diğer ilgililerin katıldığı tören, mezunlara belgelerinin verilmesinin ardından kep atılmasıyla sona erdi.