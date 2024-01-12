60+Tazelenme Üniversitesi\'nde Yüksek Lisans Programı Açıldı

AKDENİZ Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Tufan önderliğinde geliştirilen bir sosyal sorumluluk projesi olan 60+Tazelenme Üniversitesi'nde lisans mezunu olan 60 yaş üzeri 120 kişi, üniversiteden ayrılmak istemeyince yüksek lisans programı açıldı.

Akdeniz Üniversitesi'nde lisans düzeyinde ilk mezunlarını 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde veren 60 yaş üzeri öğrencilerin kayıt yaptırabildiği 60+Tazelenme Üniversitesi'nin mezunları için bu yıl yüksek lisans eğitimi başlatıldı. Yaşlılıkta bilgi, beceri ve yeteneklerin korunmasını, yenilerinin kazanılmasını sağlayarak, kaliteli ve başarılı yaşlanmanın temelini atmayı hedefleyen Tazelenme Üniversitesi'nde, yüksek lisans düzeyinde 65 yaşından 90 yaşına toplam 120 öğrenci eğitim alıyor. AÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, 2016-2017 yılında 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin, AÜ bünyesinde gerontolojik temel araştırmalar alanında yürütülen çalışmalar neticesinde sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirildiğini söyledi.

ANTALYA'DA BAŞLADI, BİRÇOK ŞEHRE YAYILDI

1970'li yıllardan beri dünyada üçüncü yaş üniversitelerinin özellikle Fransa'da başlayan akımla Avrupa'nın birçok ülkesine yayıldığını söyleyen Prof. Dr. Tufan, "Fakat ismi bize ait 60+ Tazelenme Üniversitesi'ni ihtiyaçtan ortaya çıkan bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdik. Bunun nedenleri, öncelikle emeklilikle mesleki hayatın sona ermesinden sonra insanlarımızın birtakım koşullar ve hobilere yöneldiklerini biliyoruz. Ama bu yönelişin onları duygusal ve zihinsel anlamda çok da tatmin etmediğini gördük. Onlara 4 yıllık, Fransa'daki uygulama biçimlerinden farklı, kendi kültürümüze uygun bir model geliştirerek, değişik alanlarda sağlıklarını korumaya ve yeni bilgileri öğrenmelerine yönelik müfredat geliştirdik. Tıp, ziraat, hukuk, ekonomi branşlarından gönüllü öğretim üyelerimizle bir ekip oluşturduk. Eğitim veren gönüllüler, eğitim alan gönüllüler, bu şekilde başlattık. 2016'da şehrimizdeki yaşlılarımız büyük teveccüh gösterdi. Bugün Muğla, Burdur, Eskişehir, Muş, Malatya, Sivas, Girne gibi birçok şehirdeki üniversitede de kuruldu" dedi.

'HOCAM BİZİ SINIFTA BIRAKIN' DEDİLER

Pandemi sonrası ilk mezunlarını verdiklerini anlatan Prof. Dr. Tufan, "Ancak mezuniyet dönemi geldiğinde öğrencilerimiz, 'Hocam bizi sınıfta bırakın' dediler. 'Neden' diye sorduk. 'Bu üniversiteden mezun olmak istemiyoruz' dediler. Bunun üzerine biz de 'O zaman sizinle yolculuğumuz devam edecek, bir yüksek lisans programı yapıyoruz, yüksek lisans programını bitirdikten sonra da sizleri doktora programına alacağız' diyerek başlattık. Yüksek lisans programını bir taraftan sahada uygulama diğer taraftan uygulamada elde edilen bilgilerle belirli konularda yüksek lisans bitirme tezi hazırlamalarıyla ilgili ödevler verdik. Şu an gruplara ayrıldılar, yaklaşık 120 öğrencimiz yüksek lisansta 10'arlı gruplara ayrıldı. Kimi çevre gerontolojisi, kimi sağlık, kimi kuşaklar arası ilişkiler, kimi teknoloji, kimi de tarımla ilgili alanlarda yüksek lisans tez çalışmalarını yapıyor. Bölümümüzdeki normal yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizi de onlarla ilişkilendirdik. Bilimsel açıdan tez yazımında onlara danışmanlık veriyorlar. Böylece karşılıklı öğrenme sürecini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Burada öğrenen sadece 60 yaş üstü öğrencilerimiz değil, gerontoloji bölümü öğrencilerimiz de öğreniyor" diye konuştu.

'TV KARŞISINDA ÖLMEYİ BEKLERKEN İLK ÖĞRENCİLERDEN OLDUM'

Yüksek lisans kapsamında 85 yaşındaki Hamdi Oktay Tutçuoğlu ve 76 yaşındaki Ahmet Akcan isimli 2 öğrenci sera kurdu ve bakla, tere, marul, soğan, roka, maydanoz, sarımsak gibi ürünler yetiştiriyor. 1987'de emekli olan Hamdi Oktay Tutçuoğlu, "2016'nın sonbahar aylarında televizyon karşısında evde ölmeyi beklerken kurulduğunu öğrendiğim Tazelenme Üniversitesi'nin ilk öğrencilerindenim. Mezun olmaya 4 hafta kalmıştı, pandemi nedeniyle 2022'de mezun olduk. Şimdi ise yüksek lisans açıldı ve sera kurduk. Diğer derslerin yanı sıra bu alanda çalışma yapıyoruz. Burası, 'işi bitti' denilenlerin işe yaradığının ölçüm yeri" diye konuştu.

2016'da gazetede 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin kurulduğunu duyunca kayıt yaptırdığını belirten Ahmet Akcan, ilk dönemde örgü, yemek yapma gibi şeyler öğretildiğini, bazı hastalıklara karşı bunların ilaç kadar etkili olduğunun anlatıldığını söyledi. Üniversitede sosyolojiden psikolojiye, ortopediden dahiliyeye birçok alanda ders gördüklerini söyleyen Akcan, "Arkeoloji, uzay bilimleri dersleri dahi gördük, çok şey oldu" dedi.

'BU ÜNİVERSİTE BİZE ÇOK ŞEY KAZANDIRDI'

Yüksek lisans ile Tazelenme Üniversitesi'nde her alanda dersler gördüklerinden bahseden 70 yaşındaki Naci Kalender, yaşlılıkla ilgili Alzheimer, parkinson, kemik erimesi gibi hastalıklar ve bunlara karşı korunmakla ilgili eğitimler aldıklarını kaydetti. Yüksek lisansta ise akademik, bilimsel çalışmalar nasıl yapılır, veri toplama, istatistik ve tez hazırlama gibi eğitimler aldıklarını söyleyen Kalender, "Asıl amaç; bizim evden çıkmamız, sosyalleşiyor olmamız, temel amaç bizi topluma tekrar kazandırmak" diye konuştu.

70 yaşında Tazelenme Üniversitesi'nin üçüncü üniversitesi olduğunu belirten kimya mühendisi ve fen bilimleri öğretmenliği de yapan Emel Özgür, 1995 yılında Orman Bakanlığı'ndan emekli olduğunu belirterek, "Hep elimde defter kitap geziyorum. Bana 'Ya sen hala okumaktan bıkmadın mı, yorulmadın mı' diyorlar. Bu üniversite bize çok şey kazandırdı" dedi. (DHA)