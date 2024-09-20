60 Yıl Boyunca Ayakkabı Tamirciliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

60 Yıl Boyunca Ayakkabı Tamirciliği

77 yaşındaki Mehmet Demiryürek, 60 yıldır ayakkabı tamiri yapıyor ve işini severek sürdürüyor.

20.09.2024 00:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

60 yıllık tecrübe: Ayakkabı tamirciliğiyle ağaran saçlar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yaklaşık 60 yıldır ayakkabı tamiri yapan 77 yaşındaki Mehmet Demiryürek, işini çok sevdiğini söyleyerek, "Allah sağlık verdiği sürece işimi yapacağım" dedi.

Tekirdağ Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Pınar Bulvarı üzerindeki bir kahvenin içerisinde bulunan küçük bir odada yıllardır ayakkabı tamiri yapan Mehmet Demiryürek, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin arasında bulunan ayakkabı tamirciliğini çok sevdiğini her fırsatta dile getiriyor. 77 Yaşındaki Demiryürek, 60 yıldır ayakkabı tamirciliği ile uğraştığını ifade etti.

"Bu iş severek yapılmalıdır"

Gençlerden ayakkabı tamirciliği işine rağbet olmadığını söyleyen Usta Mehmet Demiryürek, "60 senedir bu işi yapıyorum. Yaşım 77, askerden sonra da bu işin içine girdim. İşlerimiz çok güzel gidiyor. Bu meslek her zaman geçerli olan bir meslektir. Ayakkabı tamirciliğini yapan insanlar, bu işi severek yapmalıdır. Ama gençlerden bu işe herhangi bir talep yoktur. Şartlar demek ki el vermiyor ve bu sebepten dolayı bir iş tercih edilmiyor. Bu işi seviyorum ve bu yüzden de yıllardır bu işi yapıyorum çünkü sevmeyen kişi bunu yapamaz. Yaşı 77 olan bir insan bu işi yapabilir mi? Ama sevdiğim için hiç sıkılmadan yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"Pazar günü de çalışıyorum"

Yaşına göre çok fazla çalıştığını söyleyen Demiryürek, "Buradaki hemen hemen bütün müşterilerim benden memnundur. Yaşıma göre çok fazla çalışıyorum. Hafta içi ve cumartesi günü sabah saat 08.00'dan akşam 18.30'a kadar pazar günü ise 12.00'a kadar çalışıyorum. Bazen işler yetişmiyor. Bu yüzden pazar günü de çalışıyorum. Ben Sivaslıyım ve benim Sivas'ta çalışan 3 tane çırağım var. Onlar Sivas'ın popüler esnafları oldular. Sivas'ta tabi ki çalışanlarım vardı ama burada yok" diye konuştu.

"Mesleğimi bırakmayı hiç düşünmedim"

Ömrünün yettiği kadar mesleğini yapacağını söyleyen Demiryürek, "Mesleği bırakmayı hiç düşünmedim. Benim dönemimde askerden sonra yapabileceğim çok popüler işler vardı ama ben bu işi tercih ettim ve hala severek yapıyorum. Oğlum bu işe bir türlü ısınamadı. İşimin benden oğluma geçmesini isterdim ama maalesef oğlum fabrikada çalışmayı tercih etti. Günde en az 50 tane insanla muhatap oluyorum ve Allah sağlık verdiği sürece de işimi yapacağım" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Mehmet Usta, Tekirdağ, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 60 Yıl Boyunca Ayakkabı Tamirciliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
22:59 Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış Adli Tıp Kurumu raporu geldi İşte Narin’in ölüm tarihi Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi
21:43 Savaş resmen başladı İsrail, Lübnan’ı vurdu Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vurdu
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:17 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
10:14 Tayland’da 64 yaşındaki kadın, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı Tayland'da 64 yaşındaki kadın, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı
10:10 Türkiye’de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı 78 artış gösterdi Türkiye'de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı % 78 artış gösterdi
10:07 Yeni ev bile arıyorlar Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor Yeni ev bile arıyorlar! Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor
10:00 Heyecan devam ediyor İşte Şampiyonlar Ligi’nde günün menüsü Heyecan devam ediyor! İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün menüsü
10:00 Hindistan’da bir kadın, alkol almak için hal halını satan kocasını boğarak öldürdü Hindistan'da bir kadın, alkol almak için hal halını satan kocasını boğarak öldürdü
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 02:54:51. #1.12#
SON DAKİKA: 60 Yıl Boyunca Ayakkabı Tamirciliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement