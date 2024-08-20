600 keklik doğaya salındı - Son Dakika
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600 keklik doğaya salındı

Edirne'nin Enez ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, 2024 Yılı Kanatlı Yaban Hayvanı Salım Programı çerçevesinde 600 keklik doğaya salındı. Kekliklerin doğaya salınımı, ekolojik zincirin devamı için yapıldı ve zararlı haşerelerle mücadelede faydalı olduğu belirtildi.

20.08.2024 22:10
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600 keklik doğaya salındı

EDİRNE - Edirne'nin Enez ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, 2024 Yılı Kanatlı Yaban Hayvanı Salım Programı çerçevesinde 600 keklik doğaya salındı.

Enez ilçesinde ekolojik zincirin devamı için tahsisi yapılan 600 kekliğin doğaya salınımı, Enez Kaymakamı Muhammet Emin Tutal, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelleri tarafından Enez ilçesinde gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, keklik popülasyonun azaldığı bölgelerde türün popülasyonun devamı için tabiatı desteklemek amacıyla keklik üretim merkezlerinden getirilen kekliklerin zararlı haşerelerle mücadele konusunda çok faydalı olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Edirne, Enez, Güncel, Son Dakika

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